周浩鼎倡邊境覓地推再工業化　稱與收回四區工廈用地政策沒矛盾

政府於5月底公布有關重建房屋委員會轄下工廠大廈作公營房屋用途的研究結果，計劃清拆四座工廈，改建約4,200伙公營房屋，引起四廈廠戶不滿。民建聯立法會議員周浩鼎今早（13日）發佈「香港再工業化建議書」，建議書提議政府可分別以短中期及長期兩大方向雙線發展，包括促進傳統工業智能化，以及推動高新科技產品研發及生產。周浩鼎表示，會於明日（14日）立法會大會上提出動議辯論。



民建聯立法會議員周浩鼎今早（13日）發佈「香港再工業化建議書」。（周浩鼎提供圖片）

在「香港再工業化建議書」中，周浩鼎指，就傳統工業智能化而言，香港應集中發展高增值產品的自動智能化輕工業，而非勞動密集型低附加值產品，建議政府為本地製造業佔本地生產總值制訂指標百分比，以量度政策績效。

此外，他認為若當局可考慮在新田落馬洲及文錦渡物流走廊提供更多工業用地，配以排污及物流配套等設施，以形成工業集群有利發展。而傳統工業則可採用智能生產線，並向業界提供更多稅務優惠。周浩鼎建議，當局可參考奧地利及德國等國家經驗，加強和職訓局聯合宣傳，改變公眾對工業的固有印象，希望吸引年輕人投身工業技術人員行業。他亦促請當局加大力度為香港產品開拓內地及東盟國家市場。

周浩鼎表示，理解政府收回四幢工廈作興建公營房屋的需要，指自己倡議的工業4.0再工業化，需配合新型智能生產線，除了要有新型物流及排污配套外，亦要有群聚效應造成工業集群（cluster），對於個別舊式工廈是否能滿足上述要求存有疑問。對於倡議利用新界東北作工業發展區，他認為該處毗鄰內地，有利重新規劃工業專區。他相信收回個別舊式工廈，不會與推動整體再工業化的政策產生矛盾，「因為推動再工業化，需要政策配套支援，不單只有工業用地，還需稅務優惠，設製造業佔GDP百分比指標，加強宣傳智能化生產線人才培訓，及開拓內地及東盟市場等」。