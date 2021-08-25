港產盲人杖出口海外　卻遇廠廈拆遷　失明東主：唔好放棄香港工業

政府早前公布擬清拆轄下四幢工廠大廈以興建公營房屋，四廠之中唯一一間本港盲人器材製造公司，9年前租用火炭廠廈一個500呎單位至今，負責人以視障人士身份親身體驗及改良用品，其設計的盲人杖成功出口至加、日、馬、泰、中等地，現時擔心適應及無障礙設施等問題，無合適位置搬遷，批評政府不應將興建公屋與保留廠廈造成對立矛盾，懇求有關部門「唔好放棄我哋，邊個地方嘅政府會覺得工業唔重要？」



失明東主回歸前任職公務員

現年75歲的黎先生是一名視障人士，出入須使用盲人杖，他早年投考公務員體系，先後在社會福利署及政府新聞處擔任電話接線員多年，其後發現盲人專用器材質素欠佳，1988年成立公司着手研究及改良，至九十年代中期提早退休，專心設計產品，他當年透過外國進口的四節折疊式盲人手杖中進行反覆鑽研後，設計出更輕巧及容易收藏的六節折疊式盲人手杖，在本地製造生產，成為第一代港產盲人杖產品，全盛期單是一張訂單便可達2,000至3,000支。

他3至4年前再鑽研外國引入的新式天線伸縮式盲人手杖，改良握手柄、手杖底端接地膠及伸縮接合膠邊等部位，加入耐用性組件，造成一支手柄不沾塵、伸縮穩定性高、耐磨耐蝕的第二代港產盲人杖，引進內地廠房大量生產，再由他在港進行品質檢驗，吸引國外失明人士團體訂購，從本港出口至加拿大、泰國、馬來西亞、菲律賓及上海等地，亦獲多個本地視障人士關注組織使用。

鑽研改良成港產盲人手杖

黎先生形容，一支改良版的港產盲人杖，價錢介乎150至200多元不等，雖較同類手杖略貴，但每一步製造工序，包括模具製作、品質驗證、改良組件設計等階段，均由他親自調較、檢驗及試用，確保貨物對辦後才正式發貨至外地，「始終我係失明人士，我試過就知有冇問題，唔同其他盲人器材公司只係負責製造，唔會知道嗰些微差別喺邊度，連訂平貨的供應商，如果係個人使用，都係用返我嘅產品。」

然而盲人手杖或其他相關產品屬於較耐用消耗品，訂單沒有特定周期，有時可一口氣接下數張逾千個訂單，有時可能一個月沒有一張訂單，故此租金成為其中一個主要開支負擔，他9年前因火炭私人工廈租用單位加租至7,000元，他透過暗標競投，9年前以月租1.24萬多元投得火炭穗輝工廠大廈一個面積大約500平方呎的相連單位，完成3年合約後再按正常租金水平4,000多元續約6年，原定今年9月完約後再行續約，但5月獲管理處告知廠廈即將不遲於明年底清空拆遷，屆時可以現租金水平簽訂一份「暫租准許證」 協議書，直至頒佈正式通知期為止。

前路未明，黎先生只希望政府高抬貴手，保留在現有廠廈不遷不拆。(莫家文攝)

擔憂無法落戶其他地點繼續經營

他擔心，每次適應一個新地方需要數個月時間，即使廠廈只有他一名視障租戶，房委會亦按政府建築物準則在整幢廠廈安裝無障礙設施，包括在每部升降機通道、租用單位門口及梯級上落位鋪上特殊質料的浮凸地板，但私人廠廈因成本問題從不跟從，「即使你自己裝喺租用單位門口，有咩漏水地陷問題就話係你造成，反過來追究你嘅責任，或者直接唔肯租畀你。」而政府提供安置的葵青晉昇工廠大廈及屯門開泰工廠大廈的40個可供競投單位，因地理位置不便，截止前他未有登記競投，擔心最終無法落戶至其他地點，「唔係你唔想租，而係冇地方畀你租到。」

對於有外界意見指廠廈租戶不肯遷出，變相無法提升公屋供應量，黎先生強調絕對支持政府興建公屋，但前提是「政府為人民提供房屋服務，我哋都需要另一類型嘅工業服務，試問有邊個地方嘅政府唔重視工業？」他促請政府「高抬貴手，唔好放棄我哋，一話起屋就向我哋落手。」

協助黎伯的火炭穗輝工廠大廈關注組代表Fanny批評，政府故意將興建公屋與保留廠廈製造出社會對立矛盾，形容與以往提倡的安居樂業截然不同，直指要求四廠合共2,088租戶只能選擇遷出，或以暗標競投40個廠廈單位的做法不近人情，要求重新檢視有關安置廠戶政策，讓本土工業能夠得以保留下來。