秀茂坪梁式芝書院旁邊至翠屏曉明街的扶手電梯歷時三年工程後，今日（1日）終於正式啟用。扶手電梯共長160米，連接曉光街至曉明街，是現時香港第三長的扶手電梯。不少街坊和學生都在開學日率先試用，有街坊認為手扶電梯十分方便，有蓋設計令市民在下雨時再也不用擔心因地面濕滑而在樓梯間滑倒，亦有學生認為扶手電梯有助節省時間及令上學途中更安全。



2017年，觀塘區議會通過議案興建秀茂坪梁式芝書院旁邊至翠屏曉明街的扶手電梯，並在2018年動工，造價近8,000萬元，耗時3年後，今日於開學首日正式啟用。據悉，該扶手電梯共長160米，是現時香港第三長的扶手電梯，僅次於半山電梯及海洋公園登山電梯。從扶手電梯的一端到另一端需時5至7分鐘。據現場告示，扶手電梯每天運行時間為早上6點半至晚上11點半。

以往如果有學生或居民要返往曉光街和曉明街附近地方，往往都要依賴旁邊的小路樓梯，惟該路段十分傾斜，附近亦全被樹木包圍，相對較危險。沿小路上而下行走，快則10分鐘，慢則可達20分鐘。

扶手電梯較以往省時一半

就讀基督教聖約教會堅樂中學中二的吳同學表示，以往上學均要從梁式芝書院站下車後，沿小路走至少十多分鐘才能到學校，現時所需時間則減半。他表示，以往下雨天走回學校甚為吃力，「啲樓梯有水同濕落葉，會怕跣親，所以都會行慢啲」。吳同學又指，以往遲放學、從學校離開時，走上小路歸家都感到有點恐怖，「嗰個位有啲黑，真係有啲得人驚。𠵱家扶手電梯個度有燈，光啲，就好好多」。

下雨天再也不怕會跣倒

住在翠屏邨的老街坊陳太（白色衣服）則對扶手電梯啟用感到高興，特意在啟用首日一早前往試用，「好滿意，十分之好，依家好方便」。陳太以往需要走十多分鐘才到達曉光街，「平時行下，晨運還好，但去上面街市買嘢，一袋二袋拎住再行條路返屋企，就好重好辛苦」。陳太同樣提到，以往經小路樓梯時會格外小心，「一落雨就好跣，依家扶手電梯有蓋，就唔使咁擔心」。

每天都到曉明遊樂場附近晨運的洪伯表示，「我望住佢起，起咗三年，今日終於可以用」。洪伯指，不少長者住在附近，若想前往曉光街，就要走樓梯，對長者來說十分吃力，「所以我好少會上去，因為條樓梯好難行，但依家啟用咗，都會想試下上去行一圈」。

前秀茂坪北區議員黃春平昨日（31日）實地巡視扶手電梯。他表示，在扶手電梯建設前，已觀察到當區市民的需要。扶手電梯除了便利市民上落外，亦可減少出現治安問題，保障市民安全。（黃春平提供圖片）

前秀茂坪北區議員黃春平表示，在扶手電梯建設前，已觀察到當區市民的需要。他指出，僅在曉明街附近便有五所學校，而在翠屏上班及坐車的街坊均會途經舊小路。黃春平形容舊小路又窄又曲，從下走上去更是「攞命」。過往在小路上更不時會有治安及安全問題，包括曾有人非禮女同學、打劫及意外跣倒。黃春平認為有必要興建該條扶手電梯，除了便利市民上落外，亦可減少出現治安問題，保障市民安全。