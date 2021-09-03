疫下畢業即失業　四後生仔創業　與ERROR古天樂打造劃時代廣告

Error和古天樂「熱到除3」、試當真加上Dear Jane和袁澧林的「外賣修澧賢」......這些廣告近期在網上爆紅，成功背後，創意和幽默意念並非一定出自「大公司」。由四名年輕人創立的「de göose」，名字讀音與廣東話「大公司」相似，但這個廣告公司規模不大，甚至堪稱「蚊型」。四人初出茅廬，有過「被ban橋七次」的慘痛經歷，能在不足一年內取得好成績憑的除了是大膽策劃的廣告風格，也有不畏通宵「捱眼瞓」的熱血。



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「de göose」由20出頭的鄭子彥（Bear） 、王俊晞（Boza） 、姚凱琨（Danny） 及吳穎琪（Wing Ki）在不足一年前成立，他們畢業於理大廣告設計系，因一次為期半年的廣告比賽成為了創作拍檔，慢慢建立起默契。畢業後一次回校收拾時，四人談起近況，萌生起共同創業的念頭。

吳穎琪指，當時他們發現，疫情下大家都難找工作，整個廣告業猶如停頓，更有至少兩間大型公司在此期間倒閉，身邊不少同學都轉行謀生，「真係一畢業就等於失業。」她笑說。適逢姚凱琨在廣告公司Noah Workshop的實習期結束，他向上司分享創業想法時，公司被四人對廣告創作的熱誠打動，也希望能傳承廣告精神，於是注資六位數讓他們創立de göose。

「與其入4As『揼石仔』磨滅意志，不如自己出嚟一手一腳做。」過往不少人會以加入傳統廣告公司為目標，但新媒體盛行，不少「非4As」也相繼興起；de göose的四人雖然只有20來歲，他們卻笑稱自己「冇幾多個四年」，「冇耐性」之下希望用最短時間學到最多，「自己開公司，所有決定都係自己負責。」

訪問前夕，他們才剛通宵工作過，他們解釋，「de göose」其一是「大公司」的諳音，是四人抱自嘲的心態自稱；同時「göose」有「goosebump」（起雞皮疙瘩）之意；他們相信，每一個廣告項目都是一個傳遞訊息與價值觀的工具，即使是「小公司」也能創造回饋社會及打動人的廣告。

難忘「present七次被ban七次」慘痛經歷

創業不足一年，de göose已曾與多個大型客戶合作，當中包括了在2020年尾與Deliveroo戶戶送的廣告。他們構思出以人氣男團MIRROR及ERROR的廣告企劃，再與資深藝人古天樂及盧覓雪跨代攜手合作，碰撞嶄新火花，影片在多個平台播出後，跨平台總錄得逾500 萬曝光次數；又因留意到愈來愈多人使用YouTube，於是與擁有百萬觀看次數的YouTube頻道「試當真」合作，和樂團Dear Jane及女演員袁澧林，重新演繹經典歌曲，獲得網民正評。

（左起）de göose由20出頭的鄭子彥（Bear） 、姚凱琨（Danny）、吳穎琪（Wing Ki）和王俊晞（Boza）成立 ，不足一年已因大膽策劃的廣告風格而受到認同。（呂諾君攝）

說起難忘經歷，原本笑話家常的四人頓時變得感性。王俊晞憶述起曾有一次，他們通宵達旦想出來的20多條橋都不被採納，「present七次被ban七次」，他雙眼通紅的形容，四人那時猶如「長大了七次」，「嗰刻真係知道學海無涯，決定下次要再做好啲。」吳穎琪則指，最深刻的是努力多時後，有一次成功獲得某公司的高層接見，「第一次見到開會張枱係可以咁長，仲有茶水姐姐問你要飲啲咩，眼界大開之餘，亦都覺得好感動。」

由不懂分工到自動埋位

「就算最後都係要執，都唔會後悔。」王俊晞說道。數月以來，四個年輕人由最初不懂分工，到現時自動自覺「埋位」，漸上軌道的同時，他們想變成「大公司」，卻也矛盾地不喜歡「大公司」的作風；他們希望能接更多生意，但四個人始終體力有限，「暫時我哋都未請人，因為首先要諗好，究竟提供到啲咩畀人哋？」他們表示，仍未知道未來的方向會是如何，短期內會將多些工作交給自由職業者，「如果係交畀公司做，大家係因應老闆要求工作；現代年輕人偏好幫自己工作，freelance喺質量上更有保證。」