人工任你開價？1980s廣告界都市傳說由來｜專訪吳文芳、紀文鳳

要多少人工？任填——填、填、填。 吳文芳

吳文芳（圖左）：「如果我做這個創意總監做得好，要走；做得不好，更加要走。在這個情況下，我在我的人生裏，爭取到在不同階段做的不同事情。」

終於找到這家Boffi DePadova Studio，是受訪者朋友開的店，借用兩場專訪，一場紙媒，一場網媒；目標如一，都為推廣新節目《乜都有哲學》。

在落地玻璃窗直透進來的陽光裏，吳文芳一頭銀髮自然成為焦點。吳文芳這個大名早就聽聞，廣告作品的意念、散發的能量，亦早就滲入80後、90後成長期間的視野。關於吳文芳的「一人圖書館」，早就成為近年媒體的文化新聞話題；回顧自己的廣告生涯，他有無數個話題，近年媒體亦已報道過。為香港電台主持節目，倒是第一次。

當年任填人工銀碼就是為了留住吳文芳

吳文芳接過我的名片，立即把我拉到窗旁：「你看！像不像？就是你（任職的）公司的logo啊！」沿他食指方向看去，是一道大廈外牆；牆上填滿重複的、一致的藍色圓圈。吳文芳雖已退休，廣告創作人聯想力卻沒有一刻停止過。同場有香港電台第一台節目總監張璧賢、資深廣告界、公關界名人紀文鳳，在新節目中，紀文鳳擔任嘉賓主持，與吳文芳「拍住上」。

「要多少人工？任填——填、填、填。」吳文芳回憶他收到紀文鳳的一封信，信裏提到要他留任：「我好後悔，竟然沒有理會這封信；時間過去了。」紀文鳳這封「留人信」可說是職場上的一個經典？許多年後，吳文芳一直保留著這封信，更在自己的著作《癮：讓人上癮的產品、廣告與創意背後的秘密》裏刊出信件原貌。

這段奇緣，到了二人已退休的今天，成為啟動一個節目前的話題：二人原來曾有三個月的主僱關係。而《乜都有哲學》的根源，從港台有人與紀文鳳談起，可以談談她的廣告生涯，其時紀文鳳恰巧有次遇到吳文芳，邀約吃一頓飯，又恰巧二人聚餐的地點有人染疫：「內疚到暈。知道他早前入過醫院，身體不是很強壯，怕連累他。（吃飯時）他給我這本書，翻到最後一頁，即是他說到廣告人（那個部份），原來我1987年……」紀文鳳說，她做過許多事情都不會記在心，沒想到自己做過的都被吳文芳記住了。當年吳文芳來到紀文鳳的公司，工作了三個月後打算過檔：「我是個愛才如命的人。」當時她寫了一封信給他，問他幾時願意回來，職位和薪金都由他來填寫。這封主僱互動信件，就隨吳文芳的著作，正式留存下來。紀文鳳再看到自己寫的這封信，是震撼的，也帶來莫大的感動——沒想到吳文芳保存至今，並在著作提到她。

廣告公關工作50年

二人談起這個新節目，紀文鳳就邀請吳文芳擔當「主播」，自己就只做一集嘉賓好了。吳文芳覺得應該要一同主持，於是紀文鳳就擔當節目的嘉賓主持。

今年一月，張璧賢與二人一同商談節目細節。紀文鳳在廣告行業不經不覺已走過五十年，這些經歷與經驗都很珍貴，而她又樂意分享，大可藉她在行業的人脈，從殿堂級到新生代，談談廣告事業與展望，談到可以邀請吳文芳一同主持節目……「不是啊！92年到現在我沒有做過廣告了。」吳文芳打斷張璧賢的敘述。「但你拿了許多獎項。」張璧賢補充，紀文鳳加入戰團……一小時裏的交談過程，大致就是這樣你來我往，既交織二人幾十年廣告生涯概要，也提出他們心目中的行業前景。

「我不是個專業主持，經常亂說話，只是個嘗試」

紀文鳳早於1970年在香港大學畢業，從廣告公司撰稿員做到廉政公署公關。1978年與合伙人成立廣告公司，翌年得美國Grey Advertising入股。時至1990年代易名Grey Hong Kong。1992年，她帶領公司進軍中國。她的名字經常出現在名家專欄文字裏，提到與她的各種合作。她長年觀察、參與廣告業務，更有為地產商在中國大陸投資，以經驗與視野推動着中港台發展。一人力量有限，曾為她公司工作的廣告人，今日都成為舉足輕重的大人物：又一山人黃炳培、吳文芳、林桂枝；學生如林俊明、倫㓗瑩，龎宛兒等，可說是廣告及設計界的香港支柱。如此說來，這樣的人脈自然成為節目的重要資源，尤其她請來的吳文芳，更在多次會議後，由她主動提出，要吳文芳擔任主持，她擔任嘉賓主持，在這個架構裏，節目可更貼近時代脈搏，更多火花？

「我不是個專業主持，經常亂說話，只是個嘗試；這個嘗試，可以有一些東西出現，又可以是沒什麼。如果沒什麼出現的，我會向你道歉；有什麼出現了，大家就會好enjoy。」吳文芳說得有點玄奧，總是令人措手不及的感覺，紀文鳳中間都提到「偶然」。似乎整件事的發展比起節目更引人入勝？又正因吳文芳這種跳脫思考、偶有停頓的語速、溫柔敦厚的性格，成為整個訪談裏奇妙的連結力，尤其談到他廣告生涯體驗的人情冷暖。

吳文芳早年在加拿大留學，1979年回港，1982年加入JWT任職美術創作總監，1989年晉升執行創意總監，成為當年首位出任國際4A廣告公司此類職務的華人，任內屢獲大獎。1992年創立「另一影廠」為各大客戶廣告執導。2006年創立thinkingwithoutthinking limited（不假思索有限公司）為香港2007年特首候選人曾蔭權提供連任競選策略諮詢，提出「我會做好呢份工」口號。2012年創立「40小時」概念品牌，用不同媒體推廣旅行文化。

張璧賢分享這段商談工作的日子，WhatsApp群組與信息比起自己朋友之間的更多更頻密，吳文芳甚至會自發印製tee給嘉賓留念，「節目」在他們三人的概念裏，已經不限於某個特定時段發放的聲音，更可以是「一件事」。習慣廣告行業靈動敏捷的人物，與電台節目統籌的人物，同是信息的發放者，兩個模式到底如何整合出一個節目，加上廣告界人脈，本質上已是個很可觀的實驗。節目畢竟還是需要一個穩定的結構，從介紹嘉賓出場、訪問嘉賓到吳文芳短短幾百字的微言大義，這三個部份載錄的已是一個個人物的半生。節目取名《乜都有哲學》源於廣告行業內在操作並不限於單一行業，它本來就充滿着每個職場與職人生活關節裏，在一門專業與一群業界人物之間，總有它的思想與哲理在。節目發掘的就是「不說出來就不會存在」的事情，從個人發展史到影響行業的一宗一宗事件，以另一個角度重塑香港一段歷史。

「我做每件事都給自己一個時限。（拿到獎項了）時限已到，就去做另一件事。」吳文芳形容，自己任職廣告公司，會給自己時限。「如果我做這個創意總監做得好，要走；做得不好，更加要走。在這個情況下，我在我的人生裏，爭取到在不同階段做的不同事情。」憶起當年任職廣告公司高層時，大女兒誕生，當時他是別人的生意來源，收到一共八十九束花來道賀；到他做廣告導演時，位置換了，他成了求別人給他生意的人。二女出生，只收到八束花。「這是現實。」知道這個現實後，他冷笑一聲。

吳文芳提到家人，又提到母親。他覺得，一個有經歷的人，健康漸漸出現問題，要這個人去維持生存的熱情，是很困難的事。母親近年要坐輪椅，兄弟姐妹照顧她的方式是，當她小朋友；他則發明一個方式：教她說英語，句子是take it easy，然後做一個拳頭對拳頭的動作：「她是個九十歲的老人家。從一開始軟綿綿的、無力的，到她用拳頭推到我差點跌倒。」起初，她不知道句子的意思，至今她不僅是知道了，也帶動了她的身心。

吳文芳創意無處不在，無所不用。最為人津津樂道的，莫過於他在中環開設的「一人圖書館」。從他遞來的名片看到，圖館書仍在營業；他在已退休的狀態中，創意還是維持著，從不停止。《乜都有哲學》至今已播放十集，餘下的十集，或是更多，相信聽眾都能從有經歷的人，知道香港曾有過這麼多人物，在不同專業領域中呈現香港人的機敏靈動。

（訪問場地由Boffi DePadova Studio提供。本文不代表藝文格物立場）

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，現逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。



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