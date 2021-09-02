調查指近半受訪者不知東涌將建臨時街市　團體促盡快落實公眾諮詢

食衞局於本年6月宣布將在東涌市中心興建臨時街市，選址為東涌港鐵站附近的富東街與翔東路之間的用地，並於2022年第四季落成啟用。但有團體早前進行調查，發現部分東涌居民對興建臨時街市一事毫不知情，亦不了解選址、設計、設施等具體細節，在201名受訪者中更只有1人是從政府部門的資訊得知消息。有區議員認為，事件突顯政府發佈街市資訊及諮詢程序是嚴重不足；團體則認為，政府應盡快落實公眾諮詢，聆聽居民及持份者意見，以切合公眾期望。



東涌新市鎮由1991年發展至今已30年，人口達12萬人，卻一直沒有公眾街市。至2018 年，政府終宣佈於東涌港鐵站毗鄰的第六區商業大廈低層興建公眾街市，月前亦落實會興建臨時街市。為了解東涌居民對臨時街市的認知、資訊的流通度，以及就臨時街市選址及設施的意見，東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟及東涌街市關注組，於7月至8月期間以網上問卷及實體問卷進行調查，共收集了201份有效回覆。

是次調查發現，近半受訪者（47%）表示不知道東涌市中心將興建臨時街市。有接近九成受訪者，是透過其他非政府渠道知悉興建臨時街市資訊，在201個受訪者當中，只有1人是從政府部門的資訊得悉東涌市中心興建臨時街市；另有一成人從新聞報道知悉。

調查結果又顯示，超過八成受訪者認為，政府向公眾及居民發放東涌臨時街市的資訊並不足夠。另外，超過六成受訪者不知道臨時街市選址為東涌港鐵站附近的富東街與翔東路之間的用地，亦有超過一半受訪者表示完全不知道臨時街市有甚麼設施。

監察公營街市發展聯盟姚靈音指出，過去政府一直未曾諮詢居民或持份者意見，姚翻查離島區議會資料，即使於本年4月26日的離島區議會大會上，有區議員表達對臨時街市的訴求，惟食環署的書面回覆亦沒透露將會興建臨時街市，直至6月份才突然宣布東涌臨時街市選址及公開設計圖等。她又指，由於資訊流通度不足，東涌居民未能完全掌握區內將興建臨時街市的消息，加上缺乏諮詢，居民沒有渠道表達對臨時街市想法及意見，容易有期望落差。

東涌社區發展陣線吳墁焜補充，東涌除了興建臨時街市外，未來亦會興建永久街市，因此建議區議會設立工作小組，專責討論東涌街市的規劃及發展，持續監察東涌臨時街市和永久街市的興建進度、設計、細節等。工作小組可定期邀請政府相關部門，匯報臨時街市進度，增加透明度；亦可讓團體、公眾出席，就臨時街市及永久街市交流意見，例如就租務管理評價、硬件配備狀況、衞生情況、交通配套等表達意見，並提供改善建議，以促進街市人流及回應居民需要。

離島區滿逸選區議員郭平坦言，對調查中只有一人是直接從政府部門得悉東涌市中心興建臨時街市感到驚訝，認為突顯政府發佈街市資訊及諮詢程序是嚴重不足，因此建議政府應加強臨時街市的宣傳及諮詢工作，並表示會繼續監察臨時街市的運作程序，避免有壟斷情況出現，以鼓勵東涌小商戶的發展。

離島區東涌北區議員徐生雄表示，明白東涌街坊一直都期望需要公營街市，但奈何永久公營街市又遲遲未有具體方案，更不了解政府為何只低調宣傳臨時街市消息，故期望能舉辦公眾諮詢，聆聽居民及持份者意見。離島區逸東邨北選區議員方龍飛也回應指，得悉東涌居民對將興建臨時街市，存在不少疑慮，包括選址、運作模式及設備等，相關政府部門應加強宣傳，更認為臨時街市落成後，需要加強區內交通配套，使居民更便利地出入臨時街市。