曾見證聖士提反書院大屠殺　香港保衞戰老兵翟寶田逝世　享年99歲

加拿大駐港領事館今日（3日）在facebook專頁發出訃文，宣佈曾參與香港保衞戰的退伍老兵翟寶田醫生，上月22日在加拿大溫哥華逝世，享年99歲。領事館對翟的離世表示遺憾，其喪禮將會在本月5日舉行，遺體將會安放在卑詩省的科士蘭墓園（Forest Lawn Funeral Home & Memorial Park）。



曾參與香港保衞戰的退伍老兵翟寶田醫生，上月22日在加拿大溫哥華逝世，享年99歲。（加拿大駐港領事館facebook圖片）

在香港土生土長的翟寶田，1937年日軍襲港，只有15歲的他跟隨父親翟大光加入香港聖約翰救傷隊（St. John Ambulance），翟寶田被分配入軍事支隊，派往柴灣山上的砲台駐守。日軍當時在柴灣登陸，翟寶田所屬的部隊需徒步往石澳及大浪灣方向撤退，其間路過一個傷兵救護站時，翟寶田駕駛貨車將傷兵送往赤柱救治，野戰醫院當時設於聖士提反書院，但當時翟寶田錯駛往赤柱砲台。

至1941年12月25日，時任港督楊慕琦（Mark Aitchison Young）向日軍投降，翌日翟寶田跟隨英籍長官到聖士提反書院巡視，見證校內醫院的大屠殺慘劇，死者除了軍人外，亦包括手無寸鐵的醫護人員及教職員，翟寶田因前一日去錯地方，逃過大屠殺一劫，也成為少數見證屠殺現場的港人。

翟寶田1945年前往廣州讀醫，二次世界大戰後成為一位外科醫生，1980年代全家移居溫哥華。（網上圖片）

停戰後翟寶田與其他戰俘一同被日軍押往一個北角臨時戰俘營，三個月後轉往深水埗戰俘營，環境惡劣，他在營中被關了一年後獲釋，但不少聖約翰救傷隊隊員都在營中被槍斃，包括其英籍長官波特（Potter）。翟寶田與99名倖存的營友在手帕上簽名紀念，這件文物曾於2016年加拿大軍事博物館的「香港之戰」展覽中展出，現時亦收藏於該軍事博物館內。

翟寶田1945年前往廣州讀醫，二次世界大戰後成為一位外科醫生，1980年代全家移居溫哥華。前加拿大駐港總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）出席聖約翰救傷隊Burnaby分部的二戰紀念典禮時，也曾分享過翟寶田於二戰的經歷。去年翟寶田獲加拿大退伍軍人事務部頒發二戰致敬獎及襟章。