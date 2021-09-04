衞生署新增及更新六區公共運輸設施禁煙範圍　今年除夕生效

政府近年不斷擴大禁煙區公共空間範圍，以保障民眾健康，衞生署日前宣佈修訂《吸煙(公眾衞生)(指定禁止吸煙區)公告》附表，新增兩區公共運輸設施及更新四區已被列為禁煙區的公共運輸設施，建議將禁煙區範圍擴大，定於今年除夕生效。



公共運輸設施禁煙範圍進一步擴大

根據立法會議會及區議會文件，衞生署稱自去年更新公共運輸設施為禁止吸煙區的名單後，經實地視察及諮詢運輸署後，發現有兩個新地區的公共運輸設施，包括秀茂坪(中)巴士總站及火炭駿洋邨公共運輸交匯處，符合法例禁煙區所述定義，另有四個地區已納入法例附表內的公共運輸設施，包括黃竹坑臨時巴士總站、觀塘站公共運輸交匯處、屯門兆康苑巴士總站，以及大埔墟站公共運輸交匯處，由於上址地面特徵和環境有所改變，禁煙區範圍有需要作出修訂，因此刊憲公佈有關修訂，將於今年12月31日生效。

另外，衞生署建議移除已於法例附表中指明的觀塘裕民坊臨時巴士總站及康城站公共運輸交匯處，不再屬於禁煙範圍。

政府公佈大埔公共運輸交匯處的最新禁煙範圍。(區議會文件)

憂執法不嚴帶來反效果

其中一個位於港鐵大埔墟站對開的公共運輸交匯處，政府建議將禁煙區擴大至大埔墟站周邊範圍，包括A2出口邨巴站至運頭角里公園隧道的一段有蓋行人路、連隧口旁露天位置及B出口的士站等。

現場所見，舊有禁煙區已用鐵鍊及鐵柱圍封，煙民已習慣在外圍近草叢對開抽煙，惟除夕過後將進一步擴大禁煙範圍，曾提出有關修訂的大埔前區議員胡耀昌在facebook表示，之前提出擴大禁煙區範圍的同時，亦有要求開設指定吸煙區，惟政府只接納前者，擔心過於強硬的禁煙政策，若缺乏控煙辦有效的執法力度，隨時引發更多社會矛盾，帶來反效果。