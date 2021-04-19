一分鐘看世界｜全面禁煙講就容易？氣候峰會、菲臘親王葬禮

今天是4月19日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：
紐國銳意禁煙
新西蘭衞生部4月15日公布一系提案，目的是在下一代讓吸煙非法化，包括逐步提升合法吸煙的年齡，以接近2025前全國無煙的目標。建議中的做法，包括逐步提高合法吸煙的年齡。它可能進一步擴展至，禁止向2004年後出生的人出售香煙及煙草產品，令吸煙在那一代起變成非法。除了紐國，一些國家亦已提出推動禁煙，它們的進度又是如何？（點擊了解更多）
撤出阿富汗
美國總統拜登14日宣布，在「九一一」恐怖襲擊事件20周年紀念日前撤回所有駐阿富汗美軍。北約及澳洲等宣布跟隨。拜登稱美國須把焦點擺在其他地方出現的恐怖主義威脅，以及中國。外界在注視美國能否真正如期從阿富汗戰爭的泥淖中脫身，而曾經一度主宰阿富汗多年的極進組織塔利班，會否再度令這個國家陷入混亂。
告別菲臘親王
英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip，Duke of Edinburgh）的喪禮在4月17日舉行，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）與一眾兒孫向對方作出最後送別。而在整個喪禮上，菲臘親王的兩名孫兒威廉（Prince William）及哈里王子（Prince Harry）的互動成為其中一個焦點......（點擊了解更多）
美俄外交風波
美國為報復俄羅斯介入美國大選、發動大規模網路攻擊以及在烏克蘭邊境部署重兵等，15日宣布對俄實施經濟制裁並驅逐10名外交官。美國總統拜登表示，不願與俄羅斯升級緊張，已邀請俄羅斯總統普京今夏於歐洲舉行峰會。俄羅斯16日指出，將以牙還牙回應美國的制裁措施，除驅逐10名美國外交官，還會制裁美國官員，並建議美國駐莫斯科大使回國認真「磋商」。
莫斯科方面除了與華府關係緊張，與多個歐洲國家同樣陷入僵局，當中包括捷克宣布就2014年的軍火庫爆炸案，驅逐18名俄國外交人員。另外俄羅斯與烏克蘭之後的糾紛持續，兩國互相逐外交官出境，基輔政府與法、德討論局勢，法國總統馬克龍亦有意與普京舉行會談。不過話說回來，為甚麼華府選擇在美俄領袖會晤前夕大打制裁牌？……（點擊了解更多）
氣候峰會「前哨戰」
氣候問題成為世界各地政府的關注焦點，中國氣候變化事務特使解振華與美國總統氣候問題特使克里日前在上海會面，雙方同意合作應對氣候危機。而美國總統拜登在4月22至23日舉行氣候峰會，不過在舉行前夕，中、法、德就率先舉行視像氣候峰會，因此可能搶了拜登40國峰會的風頭……（點擊了解更多）
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