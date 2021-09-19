大澳花燈節中秋節不亮燈　網民：理解主辦方做法　盼能延長亮燈期

大澳花燈節於上周六（11日）開纙，隨即吸引不少市民到場「打卡」。現場人流絡驛不絕，惟在大眾賞花燈同時，大量人流對當地居民造成不便。賞燈的遊人更逼滿整個大澳，需要出動警員到場維持秩序。隨後，主辦團體「大澳非茂里」今日（19日）凌晨便在Facebook專頁公布，因逼爆情況嚴重阻塞並影響大澳居民的日常活動，故決定會在中秋節當天、翌日及下周一二均會暫停亮燈，其他日子的亮燈時間則縮短為晚上6時半至9時，並停止跨涌橋和新基大橋亮燈。

消息一出便引起網民熱烈討論，不少人表示理解主辦方的做法，希望讓大澳居民寧靜過節，並能延長亮燈期，供市民在高峰期後前往。亦有市民認為主辦方未能吸取過去經驗，對再次停燈感到不滿，有人認為在沒有亮燈期的日子，在大澳卻要付昂貴住宿費，猶如被騙。



「大澳水鄉花燈節」今年踏入第四屆，由民間組織「大澳非茂里」和非牟利機構「香港開心D」主辦，今年主題為「留下來的水鄉情」，近3,000個手繪花燈將亮燈至本月底，與市民同慶中秋。花燈節於上周六（11日）開纙後，便吸引一眾市民前往打卡，大澳的人流也隨之上升。

▼9.12大澳水鄉花燈節首個周日亮燈▼



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昨日（18日）適逢假日，賞燈的遊人逼滿整個大澳，最終更需要出動警員到場維持秩序，不准遊人進入大澳街市街。其後，「大澳非茂里」便於今凌晨在Facebook專頁公布指：「鑒於昨日來賞燈的人太多，於跨涌橋及新基大橋的疏導工作並沒有太大功效，所以導致兩橋一度人流擠擁，嚴重阻塞並影響大澳居民的日常活動，亮燈時間因而縮短。帖文提及正積極與各方配合的負責人商討更好更有效的疏導方案，希望往後在安全及不影響居民的大前提下繼續花燈的亮燈時間及位置」。

▼昨晚情況▼



對於將會停燈及縮短亮燈時間，不少網民表示理解主辦法的決定，感謝主辦方作出的付出，並希望還大澳居民一個寧靜環境過節。同時，也有網民表示希望能把花燈會延期到10月中，讓其他有興趣的人能在高峰期過後仍有機會欣賞花燈。

惟亦有網民對主辦方的臨時安排感到不滿，認為是他們未有做好分流工作，致花燈會需要停擺，對於遊人來說猶如被騙：「雖然明白您們的辛勞，很有被欺騙的感覺，已訂了不亮燈的日子入大澳的住宿，價錢很貴，對您們的做事手法很不認同，應該每晚都亮燈，但可以縮短時間，如整晚不亮燈的安排十分反感，明年不要再辦了，以免又再受騙」。也有網民擔心在其他開燈的日子，大澳仍然會被迫爆，問題未能解決。

除了大澳，其實香港各區亦有不少欣賞中秋花燈的地點，包括嗇色園黃大仙祠花燈廟會、由康文署設置的中秋燈飾，在銅鑼灣維多利亞公園、沙田公園、天水圍公園都能看見。此外，尖沙咀的香港文化中心露天廣場展出節能光影藝術裝置《月球另一面》直至10月3日，由藝術家 Dylan Kwok 及創作團隊打造，反思在科技發達的年代中人與人的聯繫。大埔超人氣打卡勝地 Lake House由即日起至9月22日帶來巨型月亮燈飾，白兔小燈飾會不定時出現在草地各個角落。而D2 Place亦會舉辦秋日文化祭，在商場一期及二期的天台花園及場地變身為日本祭典，設置多個日式佈置如水燈許願池、「熊仔頭」繪馬架、巨形「熊仔頭」月亮、祈願盒子等，吸引大人小孩「打卡」。

其他中秋賞燈熱點：



灣仔利東街 —— 傳統大紅燈籠街

元朗大橋街市 —— 40米燈籠街

裕民坊 —— 恆香‧YM2中秋綵燈會

希慎廣場 —— 戶外賞燈會

黃金海岸商場 —— 16米長燈籠隧道

