天氣交通｜多雲間中驟雨雷暴　留意多區有中秋特別交通安排

本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光。最高氣溫約32度。吹和緩東風，離岸風勢間中清勁。今日的最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。



中秋將至，因應人潮及交通情況，運輸署宣佈20-22日期間，於港島的淺水灣、石澳、赤柱；新界大帽山郊野公園、馬鞍山烏溪沙進行道路封閉及交通改道安排。港鐵因應預期可能上升的乘客量，部分鐵路綫及輕鐵將由 21 日下午 3 時起加密班次。電車將於 21日 至22 日加強服務。 專營巴士服務也會因應做出調動，具體請留意通知。



高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來普遍良好的天氣，同時，高空擾動影響南海北部，而一個廣闊低壓區為南海中部帶來不穩定天氣。展望明日部分時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。本週中後期驟雨較多。

2021年中秋節特別交通及運輸安排

A. 港島區

(1) 銅鑼灣

興發街公眾停車場內西邊的停車位(傷殘人士專用車位除外)將於 9 月 21日下午 3 時至翌日凌晨 2 時期間暫停使用。

(2) 淺水灣

9 月 21 日及 22日實施道路封閉及交通改道：(i) 沿淺水灣道的公共小巴或會禁止進入海灘道；(ii) 當南灣道的停車場泊滿時，南灣徑以南的南灣道或會封閉，禁止所有車輛進入(該區居民車輛及公共交通工具除外)；(iii) 所有沿淺水灣道(東行)的車輛或會禁止在其與南灣道的交界處掉頭；(iv) 當影灣園停車場泊滿時，所有沿淺水灣道的車輛或會禁止在該停車場外等候；及(v) 當南灣道的停車場泊滿時，所有沿海灘道的車輛或須改經南灣道(北行)離開該區(南灣道居民車輛除外)。

淺水灣道影灣園對面之的士站、以及位於海灘道及香島道的所有收費錶停車位及電單車停車位(香島道的傷殘人士專用車位除外)將於 21 日下午 4 時至翌日上午 6 時期間暫停使用。

(3) 石澳

9 月 21 日及 22日禁止該區居民車輛及公共交通工具以外所有車輛進入(i) 石澳山仔路或會封閉，；及(ii) 當石澳及大浪灣的停車場泊滿時，通往有關停車場的道路或會封閉。

石澳泳灘公眾停車場的15個停車位將於21 日下午 2 時至9 月 23 日凌晨 3 時期間暫停使用。

(4)赤柱

因應人潮及交通情況，當赤柱灘道及黃麻角徑的停車場泊滿時，赤柱灘道及黃麻角徑或會在 2021 年 9 月 21 日及 22 日封閉，禁止所有車輛進入(該區居民車輛及公共交通工具除外)。

B. 新界區

(1) 荃灣

大帽山道由其與荃錦公路交界處以東的路段將於 9 月 21 日及 22 日每日下午 5 時至翌日凌晨 3 時期間封閉，禁止所有車輛進入(該區居民使用的車輛及緊急服務車輛除外)。

大帽山郊野公園停車場將於期間封閉。

(2) 馬鞍山

9 月 20 日至 22 日，每日下午 4 時30 分至翌日凌晨 3 時期間封閉，禁止該區居民車輛及緊急服務車輛以外所有車輛進入(i) 馬鞍山村路由其小型掉頭處以南的路段；(ii) 由耀沙路與烏溪沙路迥旋處以北的路段；及(iii) 耀沙路與無名路交界往渡頭灣村方向。