拒絕放棄年青人　活化中環街巿展覽分享成長故事鼓勵振作

每個人的成長路上都曾遇過不同挑戰，感覺被孤立、欠缺身份認同、對前途迷惘、有學習障礙、受朋輩影響而走歪路......但很多時只要一刻的啟發和鼓勵，就能令人重拾力量，迎難而上。啟勵扶青會 （啟勵）藉著今年在香港投入服務30年，特別策劃「啟勵•一刻」展覽，邀請了30位來自不同界別的人士分享個人成長故事，啟發年輕人在成長路上迎難而上，盡展所長。展覽由本月23日至29日在活化後的中環街市舉行，期間並有一系列互動工作坊，歡迎公眾人士免費參與。



一篇報道啟發團體成立

近年有調查顯示，本港年輕人的精神健康每況愈下，部分人轉而選擇酒精和藥物，但這是否就代表我們要「放棄年輕人」？啟勵扶青會多年來都有發展不同項目以回應新世代面對的挑戰，認為要有效支援年青人，預防工作與危機介入同等重要，因此透過不同的項目協助年青人裝備相關的技能和知識，以及提供機會讓他們有能力自助和支援朋輩。機構在30年來與本地超過100間學校合作，每年接觸的年輕人逾3萬名。

在日前舉辦的展覽啟動禮上，啟勵扶青會主席魏余雪奕介紹了機構成立的緣起：一位少女化名「Kelly」在 30 年前向《南華早報》分享她擺脫酗酒的經歷，報道引起很大迴響，引發她以過來人身份在家中舉辦朋輩支援小組聚會，讓一些受毒癮酒癮問題困擾的年青人在安全可靠的環境下抒發感受。這個非正規的支援小組是啟勵扶青會的雛型，而機構取名 KELY， 正是 Kids Everywhere Like You（意譯 : 到處都有處境相近的少年）的意思。

多位名人分享成長當中的難關

「啟勵•一刻」展覽邀請了多位名人分享成長故事，當中包括性別流動倡議者羅小風、遺體修復師及生命教育工作者伍桂麟、饒舌歌手Luna is a Bep、中長跑精英運動員陳家豪、樂隊Rubberband主音繆浩昌（6號）等等。其中節目主持及司儀森美以「啟勵•一刻」故事主人翁身份出席啟動禮，並與兩位啟勵青年正向發展項目的年輕人John Joseph和Prince 對談。他透露，自己在讀書年代記憶力差和專注力不足，但他用畫功課的方法令自己專注，克解學習障礙。他表示，至今仍然無法背誦長稿，但靜觀和坦然告訴別人自己的缺憾，是消除焦慮的最好方法。

另一「啟勵•一刻」故事主人小魚則提到，自己在參與《全民造星 II》期間，學到如何以開放和保持自省的態度去面對網民的苛刻負評。他鼓勵年青人多角度看事物，亦可參考一些教育資源，學習管理情緒和應對社交媒體上的負面資訊。

推出網上平台報讀培訓

啟勵執行總監蕭加欣指，身處數碼世代，科技在溝通和學習方面都是重要的工具。啟勵亦善用資訊科技以補足傳統途徑，以爭取更多年青人參與機構的項目和活動，啟勵最近推出新的學習管理系統，用家可以在網上平台報讀精神健康、污名化、危機介入、正念與靜觀、認識藥物以至日常科技應用等等不同題目的線上培訓課程。

她又表示，年輕人的潛能不容低估，認為他們有能力去創造解決方案，以回應這世代面對的挑戰；而成年人的角色是協助年輕人建立回應社會轉變的能力，合力支持年輕人為自己和為社會整體創出美好將來。

↓↓↓展覽詳情：

https://kely.org/cnt/k30