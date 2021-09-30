觀塘連接兩屋苑行人天橋擬設升降機　區議員憂傷健人士有上無落

連接順利邨、順緻苑和利安道的行人天橋為居民進出附近商場、街市和巴士站等民生設施的主要路徑。然而，這條天橋至今仍未有無障礙通道設施，長者上落天橋吃力，對傷健人士來說亦是挑戰。有見及此，路政署擬在上址加設升降機，以便利各方人士。有區議員認同設立升降機的必要性，惟指出相關部門要多考慮傷健人士的實際使用情況，以免令他們陷入「有上無處可落」的尷尬局面。



觀塘交通發展及運輸委員會今日（30日）召開，路政署在會中表示，擬在橫跨利安道連接順利邨利業樓及順緻苑的行人天橋的其中一個出口加設升降機，方便區內人士。（曾鳳婷攝）

觀塘交通發展及運輸委員會今日（30日）召開，路政署在會中表示，擬在橫跨利安道連接順利邨利業樓及順緻苑的行人天橋的其中一個出口加設升降機，方便區內人士。委員一致同意提案，認為能令居民受惠，惟有區議員擔心傷健人士的使用情況，促請路政署協助把行人天橋某些路段的樓梯改建成斜路，令傷健人士能到達每一個位置。

署方建議在C出口附近加建一部升降機供市民使用。（區議會文件）

路政署代表在會中介紹提案時提到，上址行人天橋在早前的會議中已被工作小組委員選出作為行人通道「特別計劃」優先的推展項目之一。行人天橋現時有三個出口（即A、B及 C出口）。B出口設有樓梯以連接行人天橋至地面行人路，而A及C出口則分別通往順緻苑及順利邨利業樓。署方建議在C出口附近加建一部升降機供市民使用。由於加建工程並不涉及大型的行車改道，署方預期工程不會對交通造成顯著的影響，在委員同意後便會進行研究及招標，盡快開展建造工程。

升降機建成後的模擬圖片。（區議會文件）

由政府及屋邨業主分擔建成後相關費用

路政署續指，擬建的升降機將設有機械式抽風設施，用於保持升降機內空氣流通。加建的升降機設施位於有關屋邨的公用地方內，建成後升降機的電費、維修保養及相關費用會由政府負責，而建成後升降機的日常管理及相關費用（當中包括保安、清潔、協助處理緊急事故等），則由有關屋邨的業主負責。此外，行人通道的現時管理和維修責任則維持不變，即繼續由現時管理及維修人士或機構負責。

行人天橋兩出口附近均有樓梯級 不便傷健人士進出

區議員符碧珍對提案表示歡迎，她指出上址附近的樓齡均較高，居住人士以長者為主，居民均期待盡快落成升降機。天橋A出口為居民日常往返利祥樓、順利社區會堂及附近兩所中學的主要通道。惟在C出口加建一部升降機後，會造成傷健人士陷入無路可走的困境。符碧珍解釋，因由C出口前往A或B出口間，均有部分地方設有樓梯，導致傷健人士無法通住其他出口，形成「有上無處可落」的情況。

建議在不涉地界地方加設或改建斜路

符碧珍提到，由於天橋的部分位置是屬於順緻苑地界，若要把樓梯改建成斜路，需要由順緻苑支付相關費用。惟順緻苑是第一個落成的居屋屋苑及近期剛經歷大維修，屋苑餘下的儲備不多，難以負擔相關費用。因此，她建議政府協助在不涉地界的地方加設或改建成斜路，並在升降機落成同時，完成相關工程。

路政署代表回應時表示，因現時未有相關資料，但承諾在釐清相關位置的維修及保養責任是由誰負責後，便會和相關持份者如房屋署、業權持有人及區議員共同進行實地考察，再處理相關工程。