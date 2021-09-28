加士居道女童軍總會將搬遷　區議員建議用地興建尼泊爾會所

據統計本港約有58萬名非華裔人士，約佔全港人口的8%。尼泊爾為香港的五大非華裔族群之一，已有逾2萬5千人居於香港，當中近半居住油尖旺區，惟至今仍未擁有一個族群會所如尖沙咀清真寺，讓他們安全慶祝宗教節日。適逢區內女童軍總會即將搬遷，未來將會騰出用地，有區議員建議政府可以在上址設立尼泊爾會所，以滿足本港尼泊爾族群的需要。



油尖旺區議會今日（28日）召開，會中討論有關區內居住的尼泊爾族群事宜。文件提案人朱子洛指出，早年香港已有為數不少的少數族裔，包括印度裔及巴基斯坦裔族群，現時他們均有屬於他們的會所，然而尼泊爾族群卻不包括在內。

朱提及去年11月正值尼泊爾的排燈節，當時油麻地一棟唐樓內的無牌餐廳正舉行派對慶祝一名尼裔兒童生日及排燈節慶期間起火，最終不幸釀成奪命意外，共有八人死亡，死者均為尼泊爾人。

尼泊爾乏進行宗教儀式場所

悲劇發生後，事件揭示區內並沒有讓尼泊爾人慶祝宗教節日的場所，朱子洛認為若有一個尼泊爾會所可供他們安全用上火種進行宗教儀式，除能保障安全外，亦能團結尼泊爾族群及提升他們對香港的歸屬感。

恰巧今年4月的立法會財務委員會中，香港女童軍總會佐敦青年宿舍的建造工程獲得通過，項目毋須換地，這意味位於加士居道的舊會址用地將會騰出，朱子洛建議政府把該用地撥予尼泊爾團體，並協助他們建立尼泊爾會所，團結尼泊爾族群，促進社區共融。

政府將研究用地作合適用途

地政總署回覆查詢時指，根據現行指引，直接批出土地予非牟利組織或機構作特定用途須取得相關政策局的政策支持才會獲得考慮。規劃署則表示，位於加士居道8號的女童軍總部現址在《油麻地分區計劃大綱草圖編號 S/K2/22》上被劃為「政府、機構或社區」地帶。根據《大綱圖》的《註釋》，於「政府、機構或社區」地帶內，「機構用途(未另有列明者)」用途屬經常准許的用途，毋須向城市規劃委員會申請規劃許可。

此外，有關的「政府、機構或社區」地帶範圍內，任何新發展或任何現有建築物的加建、改動及修改，或現有建築物的重建，整個發展計劃均不能超過5層或超過現有建築物的高度，兩者中會以數目較大者為準。現時政府將研究女童軍總部現址用地作合適的用途。