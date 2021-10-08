賽馬會辦「疫中求變」研討會 開發App、互動遊戲創新家庭服務

基層家庭疫下面臨前所未見的挑戰，善用資訊科技能否有助推動創新家庭服務?由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會智家樂計劃」舉辦一連四日的研討會，主題為《疫中求變： 創意思維、融入科技，促進家庭及兒童抗逆力》，匯聚政府、學術界及社福界等不同界別的專業人士及機構代表，進行跨界別深度交流，探討如何以創意思維融入科技，提升家庭幸福感及抗逆力。



勞工及福利局局長羅致光（中）、馬會慈善及社區事務執行總監張亮（右）、港大首席副校長王于漸（左）為「賽馬會智家樂計劃」研討會2021開幕禮擔任主禮嘉賓。（賽馬會提供圖片）

NGO優化服務流程和數據分析 推動家庭服務創新

研討會日前假香港會議展覽中心展開，並由勞福局局長羅致光、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮，以及香港大學首席副校長王于漸教授擔任主禮嘉賓，其他與會者包括計劃12間非政府機構合作夥伴的代表。

其中張亮致辭時表示，「賽馬會智家樂計劃」的數碼化支援，在這次疫情正好大派用場。「計劃結合社福界與學術界的跨界別力量，協助全港26間由非政府機構營運的綜合家庭服務中心和綜合服務中心，運用資訊及通訊科技，透過非政府機構自主優化服務流程和數據分析，推動家庭服務創新。」

羅致光則指出，「賽馬會智家樂計劃」充分發揮了知識管理、知識分享及知識轉移的功能。「綜合家庭服務中心在面對長達一年半多的疫情下，能突破社交距離限制而持續提供適切支援，『賽馬會智家樂計劃』實在功不可沒。計劃也鼓勵社工如何在家庭服務及活動設計中應用資訊科技，計劃團隊除了提升服務單位和前線員工的工作效率外，更為服務使用者帶來更豐富的體驗。」他並希望研討會的經驗交流能將「賽馬會智家樂計劃」及家庭服務推上新的層次。

「賽馬會智家樂計劃」研討會2021邀請了來自不同界別的講者及參加者，探討如何善用資訊科技推動創新家庭服務。（賽馬會提供圖片）

計劃鼓勵業界應用資訊科技

王于漸致開幕辭時表示：「作為『賽馬會智家樂計劃』的合作院校，這幾年來我們很高興與社福機構攜手合作，為推動本港家庭服務出一分力，並繼續努力實現計劃的願景。疫情下縱然港大團隊以及前線家庭服務同工所遇到的困難重重，但藉著科技及以科學為本的原則，團隊透過系統研發、電子資源、數據分析等工作為社福界提供支援，拉近人與人之間的距離之餘，亦使業界工作更為便利。」

「賽馬會智家樂計劃」致力鼓勵業界同工應用資訊科技，以協助他們更快捷有效地應對服務使用者的需要。截至2021年6月，計劃旗下的服務管理系統 (i-Connect) 透過雲端科技應用，合共處理了2萬多宗個案，減省綜合家庭服務中心/綜合服務中心的行政工作，使社工能夠騰出更多時間和心力跟進求助者的需要，提升服務個案管理的效率和質素。即便中心在疫情嚴重期間暫時關閉，資訊及通訊科技讓業界同工仍能繼續協助有需要家庭渡過難關。

羅致光致辭時表示，希望研討會的經驗交流能將「賽馬會智家樂計劃」及家庭服務推上新的層次。（賽馬會提供圖片）

開發15個手機App及12個互動電子遊戲

在計劃的i-Action家庭服務支援下，計劃團隊與合作夥伴聯手開發包括15個手機應用程式及12個互動電子遊戲等實用資訊科技工具，並提供相關的線上及線下訓練和支援，以有趣實用的手法推行家庭服務，改善家庭服務的可及性，讓社工做到及早識別和介入有需要的家庭，協助建立及加強家庭成員彼此間的關係。

計劃團隊和綜合家庭服務中心/綜合服務中心過去亦積極透過多項標誌性大型社區和公眾教育活動，提升公眾對家庭幸福和健康家庭功能的認識，並鼓勵更多社工於舉辦家庭活動時使用資訊科技。當中逾25萬人次曾於線上或線下渠道觀賞或參與計劃活動，而計劃下的一站式家庭友善電子平台 — 「智家樂樂通」的瀏覽人數，自啟用以來，已超越23萬。

計劃的i-TLS靈活學習平台，為計劃合作夥伴及其他家庭服務社工提供培訓，加強他們的知識及工作技巧。團隊與同工們保持緊密合作，了解他們切身需要，成功在社福界別中建立一個資訊共享、輕鬆共創和互動學習的氛圍。另外，計劃團隊在i-Connect服務內容管理系統、問卷設計工具、工作小組會面、公眾活動等渠道上收集到的大數據，除了可以評估計劃整體成效外，更有助深入了解家庭服務趨勢及因應疫情而時刻變化的需要，作出調整。