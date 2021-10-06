施政報告｜政府倡放寬長者生活津貼審查　夾心長者嘆仍然「百無」

行政長官林鄭月娥今早（6日）發表本屆政府任內最後一份施政報告，報告建議明年下半年合併普通及高額長者生活津貼，有正領取普通津貼的長者歡迎有關決定，但有租住私樓的獨居長者指資產剛好超過申請長者津貼資格，擔心七至八年內耗盡所有積蓄，只能節衣縮食慳到盡，自嘲「人哋係有兒有孫嘅伯母，我係乜都申請唔到嘅孤寡『百無』。」



林鄭月娥赴立法會宣讀施政報告。（羅君豪攝）

林鄭月娥今早宣讀施政報告時表示，計劃明年下半年合併現時的普通及高額的長者津貼，劃一採取較寛鬆的資產審查上限，合資格長者可每月領取$3,815高額津貼。現時申領高額長額長者生活津貼，單人申請者資產上限不得超過$159,000，夫婦申請者上限不得超過$241,000，普通津貼單人申請者資產上限不超過$365,000，夫婦申請者不超過$554,000。

現年67歲的梁婆婆，七年前從私人公司退休後，便拿着大約70多萬元的退休金過活，由於沒有自住單位，獨身大半生無兒無女，只能獨自租住私樓單位，但近十年租金不斷上升。她曾試過在大埔以$5,800租入一間只有120呎的劏房單位，惟狹窄的環境加深抑鬱症病情，更一度出現幻聽 ，居住兩年後搬出，以$6,300租入現時油麻地的舊樓單位，業主基本每兩年約滿加租，租金已加至$7,000。

67歲獨身婆婆資產超上限 積蓄補貼生活費

即使已年過65歲，可以申請長者生活津貼，但梁婆婆指其資產剛好超過資產上限，又未滿70歲申請生果金，變相每月要掏出部分積蓄補貼生活費，只能盡量節儉。「每月生活支出連水電費限定於5,000元內，一年四季都唔會開冷氣，對上個次出去食飯已經係三年前，人哋係有兒有孫的伯母，我係乜都申請唔到的孤寡『百無』。」她慨嘆長者沒有有收入，只能靠儲蓄度餘生，剛巧她這類長者完全跌出社會保障的安全網外，擔心年紀漸長，醫療開支逐漸增加，若沒有任何津貼，很快便會耗光儲蓄。

另一名78歲的李婆婆，與兩名兒子居住唐樓自住單位，一名兒子疫後待業，另一名兒子任電腦維修員，收入不高，只能供養自己生活，家庭開支重擔變相落在她身上。她稱之前擔任清潔工及執紙皮，勉強能維持生活，惟去年起體力急速退化，已不能再出外工作，但每月高達數千元的家開庭開支，靠她之儲下20多萬元儲蓄支撐，她現時正領取$2,845普通長者生活津貼，期望放寬資產上限後，可領取高額津貼幫補生計。「每月多近$1000，至少可以幫補買下餸，依家就算係喺屋企食，一日三人份量都要百多元。」

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社協：長遠應設立全民退保

社協幹事吳衞東表示，歡迎政府劃一長者生活津貼資格及放寬資產上限的決定，但認為目前仍有「夾心」長者既享受不到任何生果金或長者生活津貼等福利，終身年金又不足以補貼長者每月生活開支，建議政府長遠應參考周永新教授當年建議設立免經濟審查、由勞資官三方供款及透過增加對財團徵收利得稅的全民退休保障制度，既可避免由政府獨力支撐整個長者福利開支，亦可為巿民提供更周全退休保障。