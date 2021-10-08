大埔中心路面重鋪工程　塞車腰斬後重臨　本月底分四期進行

大埔昌運中心對開十字路口，今年八月進行為期30小時的路面重鋪工程，惟封路不久即出現嚴重交通擠塞，被司機及居民鬧爆，政府部門鬧至滿城風雨，最終倉卒腰斬工程。事隔兩個月後，修路工程暫定於本月底將會回歸，並將分成大約四個階段施工，其間巴士將會改道行駛，不會經過昌運對開十字路口，以避免歷史重演。



新方案分四階段完工

據Facebook專頁《大埔交通 Transport in Tai Po》指，就昌運中心對開安慈路和安祥路交界的路面重鋪，有關部門經重新策劃後，至今已敲定一個新的施工方案，預計將分為四次進行，每次只在其中一個角落施工。而第一次工程暫定於本月30日（星期六）上午7時至31日（星期日）下午4時進行。

工程期間將設有封路安排，包括介乎安慈路和昌運停車場入口的一段安祥路南行綫、以及安慈路西行慢綫均會封閉，其間今次巴士路線會改道行駛，出入大埔中心總站均會改行南運路，而K12線就會以汀角路「安慈路」巴士站做臨時總站。

承建商有備而來 事前與政府部門會

專頁認為，與上次工程相比，今次承建商屬「有備而來」，而各區議員亦已事先跟承建商以及各相關部門開會，確保各種問題得以妥善處理。雖然如此，專頁仍提醒居民，在工程期間仍難免有擠塞問題，呼籲如非必要司機不要駕車前往該處一帶，並預留額外的交通出行時間。

今年8月21日，大埔中心一帶曾因進行路面重鋪工程一度出現嚴重塞車，有指的士都紛紛「大逃亡」離開大埔、「唔敢喺大埔做生意」，也有街坊表示在巴士上「塞咗個幾鐘」、怨聲載道，惟因工程約需時30小時，所以無法只在晚上、凌晨等時份進行。最後在收到大量投訴之下，政府部門只好暫時取消工程並恢復行車，但「爛路」問題則未有解決。