根據臨床統計，每十個人向眼科專科醫生求診，都有一至兩位有「飛蚊」病徵，以往「飛蚊症」患者大多是中老年人士，但近年有年輕化趨勢。有眼科醫生提醒，若忽視問題會影響視力，嚴重更可造成永久失明，呼籲港人定期進行眼科檢查，提高對眼疾的警覺。



譚先生（左）與奧比斯義務眼科醫生李琬微醫生就飛蚊症問題進行分享。（奧比斯提供圖片）

隨着生活上愈來愈依賴電子產品，學生及上班族使用電子產品的時間大幅上升，更易加深近視及飛蚊症。奧比斯義務眼科醫生李琬微指，飛蚊症屬一種相當普遍的眼睛退化問題，由於眼內玻璃體的膠原蛋白老化而變得混濁，形成雜質，當光線進入眼睛，經過雜質，再投射在視網膜上，便會形成「影子」，患者便會看到輕微晃動的黑影，亦即是「飛蚊」。

李醫生指，若飛蚊在短時間內大量增加，可能是屬於「惡性飛蚊症」，而由病理性因素導致的「惡性飛蚊症」約佔5%，可出現由幾回至幾百點的飛蚊，也有機會伴隨其他病徵，如閃光、視力模糊、視野受損等，病理性因素包括視網膜裂孔、玻璃體出血、葡萄膜發炎，甚至視網膜脫落等嚴重問題。如有視網膜脫落但沒有及時處理，會導致視網膜感光細胞受損，可造成永久失明，由於患者並不能簡單地從病徵或飛蚊的形態，分辨出飛蚊症的原因，她建議一旦出現飛蚊情況，應盡早向眼科專科醫生求診，使用散瞳藥水放大瞳孔，詳細檢查眼底才能確認病因。

飛蚊症背後成因可能是視網膜脫落，不容忽視。（奧比斯提供圖片）

男子現飛蚊徵狀 揭十多年前曾玩「笨豬跳」撞傷頭致雙眼爆微絲血管

50歲的譚先生去年出現飛蚊症，初時只有數粒飛蚊，本着「休息幾日，飛蚊便會自己消失」的想法，對於飛蚊增加不以為然，其後幾日內飛蚊大量增加，面積亦擴大，他求醫後始發現左眼出現急性視網膜脫落，幸好及時發現，進行激光加固和視網膜復位手術後，成功鞏固視網膜，現已恢復正常視力。

譚先生透露，他於十多年前曾參加俗稱「笨豬跳」的高空彈跳活動，當時曾撞傷頭並導致雙眼微絲血管爆裂，增加他視網膜脫落的風險。李醫生提醒，40歲至60歲或以上、近視超過500度、家族中有人曾患視網膜問題、眼睛受創傷或撞擊，以及糖尿病患者，若出現飛蚊驟增的情況，要盡快求醫。奧比斯亦聯同香港眼科學會推出飛蚊症自我測試，市民如果想知道自己是否飛蚊症高危人士，可到網站進行免費網上自我測試。