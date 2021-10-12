圓規風球｜九龍城街市現人龍　檔主形容情況好比疫情初期搶購潮

熱帶氣旋「獅子山」剛遠離香港，「圓規」便已襲來。天文台預計，下午稍後時間將改發八號風球，不少市民已做好準備，由昨晚（11日）開始，多間超市、便利店的貨架一度幾近全空。而在九龍城街市，今天（12日）早上亦見人山人海，有檔主坦言，生意比平日多了三至五成，形容情況好比疫情初期的「搶購潮」。



「冇晒啦？得咁少魚咋咩？」、「呢幾日特別啲呀！」、「節瓜九點幾就冇晒。」……走入九龍城街市，各檔檔主與顧客的對話都圍繞「打風」。自昨日起天文台已預告「圓規」即將襲港，晚上多區都有市民趕到超市「掃貨」。在火炭、馬灣、何文田等，超市都有貨架被掃清光。

記者今天前往九龍城街市，經營魚檔的林太表示，因應颱風生意好了三四成，其中最多人買蝦、黃花魚等等，也有客人一口氣買了十份䱽魚，她透露今早的情況更誇張，「今朝未開檔已經排晒隊！」她指，自昨晚起街市已開始多人，情況如疫情初期「搶物資」，認為相比上星期，今次市民「汲取經驗」，趁天氣還好便出來買餸。

走至上層，有肉檔出現長長人龍。其中一個肉檔的檔主鄭太指，平日要到晚上才能清貨，但現時卻已賣得七七八八，今天生意多了近半；又指對上一次有此情況已是數年前打風，「咩都有啲，啲人買啲做「士啤」，上星期落雨啲人冇出嚟，突然掛八號大家都冇預料，冇預告搞到人哋好徬徨！」經營菜檔的柯太亦表示，生意有好轉，最好賣是菜心，她自己則沒有特別準備，「唔使（特別買）啦，使乜咁緊張丫。」

▼10月12日上午市民到街市掃貨▼

