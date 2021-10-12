圓規風球｜逾百隻狗需緊急暫養　收容所盼有心人提供安全居所

熱帶氣旋「圓規」會今日（12日）稍後開始影響廣東沿岸，屆時天氣會顯著轉壞，有大雨及狂風，天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。一眾市民昨天（11日）開始為颱風來襲作足準備，為家中儲備足夠的糧食。然而，對於動物來說除食物外，牠們更需要有一個安全的地方暫避風雨。有動物收容所昨晚緊急發起颱風暫養，希望有心人能協助收容所為狗隻提供安全地方，助牠們平安度過颱風天。



動物收容所救狗之家於Facebook發文指，因強大的颱風即將來襲，故他們需要為在大埔收容所的狗隻尋暫養家庭，協助牠們在較安全的地方度過颱風天。

動物收容所救狗之家於在Facebook發文指，因強大的颱風即將來襲，故他們需要為在大埔收容所的狗隻尋暫養家庭，以助牠們在較安全的地方度過颱風天。（救狗之家Facebook截圖）

救狗之家發言人Eva指，在大埔的收容所位於山上，大部分位置均是戶外。過往曾因為颱風導致樹枝及讓狗隻暫避的帳篷倒下，雖然當時並未有造成傷害，但仍然構成危險。現時颱風來勢洶洶，Eva希望能盡快找到合適暫養家庭協助狗隻在較安全的地方躲避風雨。

以有經驗家庭優先

收容所內有多達400隻狗隻，當中以大型犬為主。由於部分未曾住在家中及性格膽小，較不適合進行暫養，故現時收容所希望為約130隻狗隻找到暫養家庭，狗隻類型則會由收容所視乎情況安排。Eva稱，有意成為暫養家庭的市民須年滿18歲，並確保家中可以養物，亦會以有經驗的家庭優先。若家庭中有其他動物，就需要確保有足夠空間把牠們分隔。她提到，由於颱風即將來臨，故需要有心人先在表格上登記，並在今天5時前親身到大埔的收容所接走狗隻。屆時義工會提供狗隻需要的物資如狗糧和狗繩等，而暫養時間約為期一星期。

Eva同時呼籲養狗人士，尤其習慣把狗隻養在戶外的狗主，在颱風天或下雨天時應讓牠們進入屋內或安全地方暫避。因為打風除會威脅牠們的安全外，其風聲及雨聲亦會令牠們受到驚嚇。

有興趣及符合條件人士可於以下表格作登記：

https://hongkongdogrescue.com/volunteer/fostering/?fbclid=IwAR34QnW3GWP_TxpcAIJjva0nv6rdNHNKW7eS_MWulSr_qwIYCeJZhpszjc0