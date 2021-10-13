圓規風球｜大廈沙井倒灌滲水上樓　住戶公廁如廁驚見「黃金遍地」

颱風圓規正逐漸遠離香港，連日的惡劣天氣帶來諸多不便，當中有一班深水埗居民，颱風期間連如廁都成問題。有街坊指，所住的大廈昨晚（12日）開始因沙井倒灌，全部居民都不能使用家中廁所，但當他們前往附近的公廁「解決」，卻發現因颱風期間無人清潔，公廁內的衞生情況如同「災難級」，除了馬桶淤塞，更有人在廁板上「方便」後沒有處理，環境令人作嘔，希望渠務署和食環署能盡快跟進，亦呼籲市民公廁如廁時需有公德心，保持環境清潔。



+ 2

居於汝州街一棟大廈的阿文向記者表示，大廈自昨晚起因公用沙井淤塞，導致污水沿大廈喉管湧上一樓住戶閘外，致電渠務處求助時，對方表示因颱風關係只能派外判職員前來視察。經職員檢查後，認為公用沙井淤塞與颱風潮漲、渠道有油垢、抹手紙長期累積等因素有關；該署表示需在颱風過後才能用水車打通沙井，而此段期間所以居民都都不能用咸水或淡水沖廁。

阿文指，無奈之下和家人只能到附近的公廁「解決」，卻發現因為颱風後的公廁因沒人管理，衞生極度惡劣，形容「黃金遍地」、拍下相片後「隔住個mon都聞到味」。他指，鴨寮街和南昌街的公廁都有以上情況，廁格內充滿污跡和臭味，馬桶亦無法如常沖水，排泄物、紙巾等長時間淤塞在內。除此之外，就連地板甚至廁板上都有大量糞便，十分噁心。由於無法忍受「災難級」的公廁，阿文最後只好前往較遠的商場解決。他希望，颱風過後政府盡快派人處理以上問題，讓他們一班街坊的生活早日回復正常，亦呼籲市民使用公廁時需有公德心，保持環境清潔。