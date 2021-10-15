懷舊冰室車一連五日走訪大埔　設社區咖啡室聆聽照顧者需要

疫情期間家庭照顧者既要防疫，又要家中照顧長者或兒童，仿如「24小時on call隨時候命」，壓力瀕臨爆煲，有團體日前獲區議會資助，首度過流動服務車形式，今日(15日)起一連五日走訪大埔區內多個屋苑，以懷舊冰室模式為照顧者提供安靜的喘息空間、精緻茶點及照顧者資訊，讓她們重新關注自己的身心需要。



社福界首以照顧者為主線派流動車服務

基督教香港信義會太和青少年綜合服務中心獲大埔區議會資助，與香港婦女中心協會合辦「照顧照顧者社區喘息站」活動，今日(15日)起一連五日透過流動服務車形式走訪大埔區多個屋苑，當中今日停泊在大元邨泰民樓對開街頭，車內設有社區咖啡室，以大眾熟悉的懷舊冰室風格，讓照顧者暫時放下照顧工作，嘆杯茶放鬆一下。主辦單位希望為照顧者創造短暫的喘息空間，讓他們重新關注自己的需要。

照顧照顧者平台發言人麥運嫦表示，今次是首度有社福界以關注家庭照顧者為主題，派出流動服務車到處提供服務，不過今日天公不造美，白天大部分均在下雨，無法張開枱櫈詳細講解或派單，以致落區接觸街坊有一定困難度，猶幸在沒有下雨的兩至三小時內，開始多了街坊好奇上前查詢，當中不少為全職家庭照顧者，從中理解更多資訊，包括瀏覽車內的展板，獲悉關顧個人情緒，服務支援或留意身心壓力癥兆等事宜，同場亦有曾是家庭照顧者的義工，以同路人身份分享經歷，讓對方身同感受，總計全日服務大約二至三百人次，期望未來數日可以接觸更多區內街坊。

調查發現家庭照顧者仿如24小時on call

由十多個社福機構及民間團體組成的「照顧照顧者平台」，於4月28至今月8日期間進行問卷調查，發現近六成（59％）受訪者為全職照顧者，其餘四成一（41％）為雙職照顧者，而近半照顧者的照顧對象多於一位；調查同時發現五成（55％）受訪者的照顧對象為兒童，年齡介乎3至12歲。有超過九成（98％）受訪者表示支持設立專為所有家庭照顧者而設的照顧者服務中心。當中有七成（72％）希望照顧者服務中心能提供暫託服務，四成（42％）希望能舉辦喘息空間的活動，三成（37％）希望設同路人支援小組。

有照顧三個女兒至少7年的全職照顧者指社會上對照顧者角色認知不足，有些人更不會體諒其處境，生活壓力無處釋放，更不幸是大女兒患上思覺失調，需要多花時間照料之餘，爸爸突然中風長期臥床，她又要騰出時間協助照料，變相成為夾心照顧者，感到十分無力，感到尤如「24小時on call」。

流動服務車未來四日到訪地點：

10月16日(六) ：林村許願樹文化中心對出空地

10月17日(日) ：寶雅苑

10月18日(一)：大元邨

10月19日(二)：富亨亨翠樓