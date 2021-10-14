湖畔街與湖畔樓「畔」字英文串法竟各異　區議員促統一遭反對

屯門湖景邨湖畔樓於1982年入伙，近日有區議員提出，指湖畔街的英文為「Wu Poon Street」，湖畔樓的英文卻為「Wu Boon House」，中文字眼一樣但串法各異，致街外人甚至當區居民填寫英文地址時經常出錯，要求地政署刊憲統一串法作「Wu Boon Street」。地政總署回覆時表示，由於湖畔街的中英文名稱均已廣泛地被不同的政府部門、公共服務機構、商戶及市民大眾所採用，署方將維持現有的串法，以免造成混亂。



屯門湖景邨湖畔樓的英文串法為「Wu Boon House」，但湖畔街的英文串法卻是「Wu Poon Street」。（資料圖片/呂諾君攝）

屯門區議員周啟廉近日向區議會提交文件指，屯門湖景邨湖畔樓於1982年入伙，而湖畔街於1994年刊登於政府憲報命名，但湖畔街的英文為「Wu Poon Street」，湖畔樓的英文卻為「Wu Boon House」，中文字眼一樣但串法各異，以致街外人及當區居民填寫英文地址時經常出錯，特別是填寫政府登記或申請表格的時候。

屯門湖景邨湖畔樓的英文串法為「Wu Boon House」，但湖畔街的英文串法卻是「Wu Poon Street」。（區議會文件圖片）

周啟廉舉例指，現時樓名和街名「湖畔」的英文串法不一，令人混亂。以往九巴及城巴巴士站英文名稱，亦曾因此誤寫「Wu Poon House」，經反映後已迅速更正為「Boon」。周又表示，只是要求修改一個英文字母，希望與大廈名稱統一，並非更改整條街道名稱，並認為即使街名當中的英文字母「P」修改為「B」後，亦能帶出「湖畔街」的意思。他表示，翻查地政署資料，過往亦有「宣布更改街道名稱」紀錄，並且是按鄰近大廈名稱而作出修改，例如舊街名「裕林臺」因附近大廈名為「儒林閣」，而修改街名為「儒林臺」，認為署方可以為街名作出小修改。

地政總署屯門測量處回覆時表示，「Wu Poon Street湖畔街」的命名於1994年刊登於政府憲報，當中「畔」字的英文拼音「Poon」是參照「中文商用電碼手冊」後而採納，也是中英文名字對照的現行做法。對於周啟廉提名的「儒林臺」更改街名個案，處方形容，根據紀錄，該個案與湖畔街的個案有着不同的歷史背景，故不適合作類比參考。

處方又指，鑑於湖畔街的中英文名稱均已廣泛地被不同的政府部門、公共服務機構、商戶及市民大眾所採用，處方將維持現有「Wu Poon Street 湖畔街」的中英文名稱不變，以免為當區的居民帶來不便及造成混亂。