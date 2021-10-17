一個公眾咪錶位引發人車爭位的迷思。一名女子欲替男友人尋覓公眾咪錶位，周六(16日)晚上站在荃灣鱟地坊一個路邊車位「人肉霸位」，拒絕讓其他私家車駛入，有司機心有不甘停在路中央，各不相讓，結果後排車龍由壆地坊塞出街尾，女子反指責該名司機「玩嘢」，強調「個個都係咁樣啦！」拒絕退讓，事件擾攘十多分鐘後，女子獲悉男友人無法駛入後敗走，一場鬧劇才告終結。



鱟地坊左邊車路設有公眾咪錶位，但一般較為繁忙，鮮有空出車位。(01記者攝)

事發地點車多繁忙 街泊位嚴重不足

涉事地點發生於荃灣鱟地坊車路，車輛沿川龍街轉入拐彎，至近小販巿場對開有數個公眾咪錶車位，由於車多繁忙，車位極為緊張，尤其是晚上用膳高峰期，幾乎全部泊滿。

周六晚上7時許，一名女子發現鱟地坊近卓明大廈對開有一個碩果僅存空出的咪錶車位，立即提早上前「人肉霸位」，並致電催促男友人駛到現場，其時一輛福士私家車駛至，欲要求該名女子移開不果，司機遂將車子停在路中央拒絕駛走，雙方便開始一場誰可鬥到最後的持久戰。

女子停在街泊車位角落，讓福士私家車無法駛前期間，車龍開始慢慢延長，後排司機不耐煩不斷響安，但兩者均不為所動，各自堅持己見，引發途人圍觀。

女子霸街泊位後堅持：邊個唔攞位啫？

有途人不值霸位女所為，向對方直言「𠵱家係架車過嚟(公眾咪錶位)，而唔係用個人去等車㗎。」 但霸位女堅持「我企喺呢度㗎，架車自己過嚟，叫佢走咯！」

之後陸續有私家車司機及電單車司機上前指責，但霸位女堅持以肉身企前霸位的做法正確「邊個唔攞位啫？個個都係咁樣啦！」反指福士司機「佢玩嘢咯。」

事件擾攘十多分鐘後，車龍一度迫近街尾近川龍街的交界路口，霸位女接聽接載男友人的電話，仍不停爭論稱「架車喺後面咋，我嚟到佢即刻要霸咗個位，邊有咁樣呀，可以落車霸位嘛。」最終她獲悉對方無法駛入，倖然拋下一句「咁得啦！」便離開現場。

其後福士司機順利倒車泊入空位，不過其行徑亦引發後排司機不滿，一度停車拉下車窗粗言辱罵對方，最終福士司機入錶後，便偕同一男一女乘客匆匆離開，圍觀途人亦一哄而散。