信和集團早前證實，ViuTV人氣男團MIRROR及ERROR將於明日（23日）現身屯門市廣場，出席奧運宣傳活動。由於MIRROR每次出席公開活動，均引來大批粉絲包圍，半百「鏡粉」明日為見偶像一面，今早（22日）11時許已帶備摺凳霸佔最佳位置，有MIRROR成員呂爵安的粉絲早於活動開始25小時已到場，更表示會實行輪更制排隊。另有「姜糖」透露，今早剛出席了姜濤與陳卓賢（Ian）在金鐘商場的活動，已預訂了屯門市廣場附近的酒店，準備明日再到場支持偶像。現場保安則指，今晚11時半便會清場，粉絲不能在商場過夜。



人氣男團MIRROR明日（23日）將於屯門市廣場出席奧運活動。（資料圖片）

ViuTV另一男團ERROR同樣人氣高企。（《ERROR自肥企画》節目截圖）

男子團體MIRROR與ERROR近月人氣急升，每次出席活動均會吸引大批市民包圍，更有屯門街坊向已離職的區議員要求為其排隊霸位，令人哭笑不得。近日信和集團證實，兩隊人氣偶像將會於明日中午12時出席屯門市廣場的奧運活動，加上Donki屯門店本周亦在同一商場開幕，有居於屯門的網民慨嘆屯市將會「淪陷」及「陸沉」，亦有人擔心明日有大批「鏡粉」追星，屯門公路及西鐵線將會「塞爆」。

今早11時許，有網民發現已有粉絲攜帶紙袋、摺凳及地墊到屯門市廣場排隊霸位，商場中庭範圍圍上多個鐵馬，台下則放有數十張椅子。

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有粉絲今早11時就到商場等侯，她們指原本沒打算今日前來，但在網上看到其他「鏡粉」已開始排隊，故提早前來。女粉絲正正（化名）說，她們是呂爵安（Edan）的粉絲，帶同了摺凳、應援牌、banner橫額等，實行輪更制排隊。她笑言，有心理準備會在商場過夜，不過未清楚商場安排，惟早前商場保安曾清理她們放在地上的物資，因此她選擇親身到現場「霸位」。

盧瀚霆（Anson Lo）粉絲譚小姐居於柴灣，下午特意前來屯門市廣場，為見「教主」一面準備通宵排隊。（陳傲淇攝）

「神徒」從柴灣到場通宵排隊

另一名是盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲譚小姐居於柴灣，下午特意前來屯門市廣場，為見「教主」一面準備通宵排隊。譚小姐形容自己3年前喜歡MIRROR，指自己作為「神徒」，以往與偶像有關的活動，均會出席「打卡」，包括早前他在尖沙咀商場與另一成員呂爵安（Edan）一同出席的服裝品牌活動、為新歌《不可愛教主》宣傳的應援車，她均有到場支持。

「姜糖」今日先到金鐘撐場 預訂屯市附近酒店明日再戰

另有「姜糖」林小姐及甄小姐透露，今早剛出席了姜濤與陳卓賢（Ian）在金鐘商場的活動，由於她們分別家住青衣及馬鞍山，擔心明日未能及時到場，故已預訂了屯門市廣場附近的酒店，準備明日再到場支持偶像，「只係希望姜B睇到我哋個應援牌」。現場保安則表示，今晚11時半便會清場，粉絲不能在商場過夜。

此外，DONKI屯⾨市廣場店於周二（20日）開幕，今日亦有不少人排隊準備入內購物。有街坊形容，從未見過屯市「咁墟冚」。

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