疫下網上資源受榨壓　貧窮學童成績大倒退　社協促儘快全面復課

疫情持續兩年多，本港學童由最初經歷停課、有限度復課再停課等階段，不少基層家庭面對種種困難，有調查發現逾五成半受訪學童成績倒退，主要因網絡設備不足，無法專注學習，當中以劏房及村屋兒童尤甚，有受訪者表示女兒就讀學校的老師，礙於行政安排優先處理點名事宜，網上教課事倍功半，結果女兒班上有近半人考試「交白卷」，關注組織促當局檢視有關安排，儘快回復全日全面授課及功課輔導班等。



社協發佈一項有關貧窮兒童面對網課的困難及成績調查結查。(黎倩婷攝)

社區組織協會為探討疫症爆發兩年後對基層學童學習及生活的影響，上月向401位基層學童進行網上問卷調查，主要為3至18歲的中小學生，近七成(68.8%)受訪兒童居住劏房、板間房、天台屋或籠屋等不適切居所，約兩成半(26.4%)居住公屋，其餘生活在寮屋、鐵皮屋等私人單位。

調查發現，有五成七(57.4%)受訪者表示家中沒有做功課的書枱，逾三成多(32.9%)受訪者表示家中沒有安裝上網，有兩成半(25.4%)表示家中沒有可上網的電腦，逾半(54.9%)受訪者要用wifi蛋上網。有四成二(42.6%)受訪者稱家中電腦主要透過社福機構借用及捐贈得來，亦有兩成四(24.9%)受訪者透過關愛基金資助購入。

劏房家庭的兒童，面對居住環境差及經常斷線的影響，成績大倒退。(資料圖片)

初中生成績最受影響

至於成績在疫症前後的比較，調查發現逾五成半(55.9%)受訪兒童表示學習成績較前年有所退步，當中以就讀初中的兒童比例最高，達到六成六(66.7%)。自認顯著退步或稍為退步的受訪者中，有五成四(54.4%)認為家中進行網課後，居住環境差，不能集中精神，亦有四成一(41.9%)指網課期間卡機或斷線，以致跟不上學習進度。

溫女士與就讀中二的女兒居住在村屋，家中位置太偏遠無法安裝固網寬頻，上網課時只能依賴流動數據， 網絡不穩的問題時常發生，即使嘗試轉換不同電訊商也無補於事，女兒在一次上網課期間，因網絡斷線而被老師誤會缺席，結果遭扣分處理，原先患有過度活躍症及有抑鬱症的女兒，情緒大受打擊，又遇上疫情無法如期面見醫生進行心理諮詢及輔導，擔心病情加重。

溫女士事後有向老師解釋村屋經常斷網的毛病，老師聽後只回應「 只能上得幾多得幾多。 」女兒成績因此大倒退，原先很抗拒補習的她，竟主動向她要求想補習三個科目及購買補充練習自習。溫女士又留意到自實施網課後，女兒就讀的班級上有一半人在考試時「交白卷」，估計學生無法有效吸收網課所得的課本知識，批評網課質量等於「零」。

市區家中過於嘈吵 學生無法專心上課

就讀小學三年級的William居住在百幾呎的北河街劏房中，自二年級學校開始停課轉為網上學習，與媽媽和姐姐居住街市樓上，每次在家中上課時都受大量雜聲影響，難以集中精神，William表示，「因為住喺市場上面，每次上堂都要聽住賣菜聲、車聲，所以要關窗上堂。」

William指劏房網絡不穩經常斷線，有時會漏掉重點，「英文科成績變差咗，由90分跌至啱啱好合格。」，他指老師在下課後就會立刻轉去教其他班別，第二日又要教授其他內容，問書又要擔心被老師責怪不專心。相比以前可以在課堂或小息隨時向老師發問，William指經常留在家中很不開心， 希望疫情可以儘快過去可以真正上課。

居住劏房的學生須面對斷線及網絡不穩的問題，影響成績，當中以初中生最受影響。(資料圖片)

社協建議恢復全日面授課程 網課阻貧童向上流動

社協幹事王智源表示，本港有逾23萬清貧學童，很多家中無電腦又無上網， 大大阻礙了網上學習， 他們面對各種學習困難令成績一落千丈， 憂慮貧窮學童陷入「 學不懂、成績差、不想學」的惡性循環當中， 日後即使全面復課仍有機會失去學習動力，因此建議政府正視弱勢家庭學童的教育權力。

他建議教育局應與學校制定扶貧工作，如進行托管，功課輔導及課後活動三合一的支援服務， 另為現時針對電子學習資助的幾項計劃應撥款補助。他又指考慮到疫症沒完沒了及12歲以下學童沒法接種疫苗的關係，應檢視現時「七成接種率」的規劃是否必要，當局應考慮恢復全日校內面授課程， 令學童可以儘早重回正常校園生活。