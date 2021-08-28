劏房租務管制有關的修訂條例草案上月已進入二讀階段，預計最快今年底落實，有民間監察團體擔心條例存在漏洞，如欠缺檢討機制、拒將寮屋或豬欄屋納入規管等，加上實施前有真空期，無法為基層提供完善保障，有劏房戶稱十多年來經歷年年加租及迫遷，鄰房火警後充斥燶味，業主不減租金，反濫收水電費逾萬元，須入稟小額錢債處追討，僅追回部分金額，冀租管條例能明細訂立規管範圍，保障租客權益。



民間監察政府推行租管陣線就租管條例事宜發聲。(莫家文攝)

12年住劏房搬遷三次 愈搬愈貴

現年61歲男租戶張先生，從事滅蟲行業，收入不高，故居住劏房長達12年，他先後搬過三個劏房單位，每次搬走均與業主鬧得不愉快，猶記得第一次以月租2400元租住深水埗一間劏房，但兩年後被業主以收房自住為由迫遷，實則業主進行內部翻新，然後再加價至4000元出租，以求利潤翻倍，令他不得不搬走。張先生其後在太子覓得另一間劏房，以3700元租入後以後暫且安寢無憂，詎料卻迎來另一場噩夢。

張先生稱租住太子運動場道唐六樓一間「一劏四」劏房單位的四年間，業主每隔一年死約完結便加租500元，結果租金由3700元升至5200元，負擔不斷加重，最後一年更遇上鄰房發生火警，幸好他及時發現煙霧逃生，事後走廊燒焦，房內充斥燶味，無奈他無處可歸，只能返回單位繼續居住。

張先生稱十二年來居住劏房單位，生活遇到不少難題，包括濫收水電費，鄰居大火逃生、天花漏水欠維修等。(莫家文攝)

業主疑將維修分支攤分租客身上

他續稱，業主自設分錶收取水電費，大火後電錶燒毁，業主自行估算的情況下，火警當月收徵電費竟由平日500多元急升至900多元，懷疑業主將維修電錶的費用加徵在租客身上，但只能死忍，直至他認識民間組織關注基層住屋聯席，經翻查水電單據發現四年來水電費被多收10577元後，入稟小額錢債審裁處追討。業主一直堅拒退回有關金額，直至上庭前一刻才協商私下和解，金額由3000元升至5000元，均被張先生一口拒絕，其個案經上庭後，他同意裁判官提出的8000元賠償額，才能解決事件，他與妻子再搬至月租6500元的旺角唐九樓劏房單位，目前已排期輪候公屋近三年，等候上樓。

協助劏房戶的民間監察政府推行租管陣線、關注基層住屋聯席及全港關注劏房平台表示，為規管劏房租務建議的《2021年業主與租客(綜合)(修訂)條例草案》，正由法案委員會作審議階段，預計年底落實，但現時條例規管存在不少漏洞，包括沒有設立起始租金，條例草案沒有數年一檢的覆檢機制，而法例刊憲生效後，真空期內的舊租約不受條例監管，亦不會規管沒有圖則或公契的寮屋、豬欄屋、天台房或丁屋間隔而成的劏房，令劏房戶難以獲得全面保障。

團體同時又對目前草案提出的建議存疑，包括每次續約加幅15%上限太高，租住權保障只有「2+2」兩年生約兩年死約的做法欠妥，認為目前輪候公屋平均5.8年計算，「2+2+2」才算合理。至於目前條例只建議租客可書面通知要求業主30日內就單位損壞的物品進行維修，否則有權中止租約，團體認為有關做法是變相懲罰租戶，建議應強制業主在租約內清晰列明雙方就維修事項的責任及細節，以免有業主拖延修葺單位，令單位環境變差，變相迫走租戶，他們已就相關議題多次向行政會議成員表達意見，惟一直未有落實，期望持續透過公開發聲，為基層爭取居住權益。