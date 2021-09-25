調查發現劏房租管空窗期密密加租　租客：試過$4400狂加至$7500

立法會下月就租務管制條例進行二讀，政府建議修訂續租加幅上限由15%下調至10%，然而拒絕就起始租金訂立標準，有關注團體今日(25日)發佈調查，發現最新劏房租金中位數已較去年租管研究小組報告的4,800元上升4.1%，最高呎租更高達91.7元，而且單位間隔越差越細，租金越貴，估計若沒有訂立起始租金，呎租逾百元指日可待，有街坊指曾被業主完租約後由4400元瘋狂加至7500元，最終被迫遷走，促請政府正視問題。



調查發現劏房租金中位數較去年上升 灣仔最高升21%

關注基層住屋聯席連同中文大學未來城巿研究所由八月初至九月初進行不適切住屋租金調查，透過網上問卷、家訪及電話訪問形式成功訪問1,515個租客，當中85%居住劏房，其餘分別居住板間房、工廈劏房、寮屋、天台屋等居所，地點遍佈港九新界。

調查結果發現，全港劏房租金中位數為5,000元，租金最高的地區為灣仔，中位數達到5,850元，對比去年劏房租管研究小組報告的4,800元分別高出4.1%及21%，反映租金仍有上升趨勢。若以分區計算劏房呎租，全港劏房呎租中位數為43.3元，當中以中西區呎租中位數最高，達到57元的水平。研究又按劏房設施齊全度分類，發現面積越細，間隔越差，呎租越貴，例如港島區一個沒有獨立睡房、廁所及廚房的不適切居所單位呎租，最高竟然達到91.7元，相比差餉物業估價署今年七月份面積40平方米以下私人住宅單位的呎租40.7元的水平，高出1.25倍，若以平均呎租作比較，港島沒有睡房、廚房及廁所在同一間隔單位的平均呎租高達56.9元，亦較差餉物業估價署面積40平方米以下私人住宅單位的呎租高出39%。

調查同時了解受訪單位設施狀況，發現34.8%及25%受訪者劏房單位分別沒有安裝門鎖及熱水爐，62.9%及87.6%受訪板間房戶分別沒有安裝冷氣機及熱水爐，而超過四分之三的受訪劏房戶，其居住單位的大廈沒有火警警報系統、消防喉轆、防煙門及合規格火警通道，一旦發生火警堪憂。

另外，分別有15.2%及25.8%的受訪劏房戶及板間房戶稱沒有與業主訂立租約，52%沒有租約的劏房戶及板間房戶過去曾經歷被業主加租，較持有租約的受訪租客高出9.5個百分點，加租幅度由300元或以下至2000元以上不等，亦有超過61%受訪劏房戶或板間房租戶稱業主有濫收水電費的情況。

業主以貼巿價為由瘋狂加租

與兒子同住的齡姐，8年前開始租住劏房，最誇張的一次加租是2013年以4,000元租住九龍城一個高層劏房單位，兩年完約後先被加租400元，再在兩年後完約時，業主竟以「你呢度太平，租金要貼返巿價水平。」提出由4,400元加至7,500元，最終兩母子搬走，其後因租金問題越搬越遠，現時搬至元朗一個村屋500多呎的僭建天台屋單位，月租7,800元，只能見步行步。

傷殘人士強哥與妻子租住油尖旺一間80呎的劏房，月租4800元，主要依靠妻子任職美容院月入萬多元養家，然而去年疫情至今合共有五個月沒有收入，直指業主連同水電及租金的開支佔去其家庭收入約四成，擔心未來租金升幅只會百上加斤，「香港生活係咪應該咁樣?」他又指業主向每名住戶每月收取人頭水費40元，即向他們合共收費80元，質疑業主濫收，「咁計即係(等同四個月計算的)水費單收$320，我哋又唔係開洗衣舖，點會用咁多水?」

七旬板間房租戶擔心火警安全

七十多歲的簡先生以2700元租住長沙灣唐二樓一間一劏九的板間房，租客共同一個廁所及廚房，他慶幸居住的地方已較其他同類單位乾淨企理，惟記者上門視察其寓所，發現電線管及水管外露，房間全用木板間隔，不但容易滋生木蝨，若發生短路火警，隨時火燒連環船，引發劏房大火，他本人亦擔心火警問題，期望租管條例加入硬性規定劏房或板間房在每個單位或房間安裝小型滅火筒等裝置。

聯席認為政府應正視基層租住權，包括沒有起始租金的情況下，建議凍結立法當日最新交租期的租金金額作起始租金上限，同時涵蓋沒有與業主訂立租約的租戶，而續租加幅不得高於該月的消費物價指數，並設立機制半年一檢；差餉物業估價署應設立專責部門，在立法初期處理大量查詢及租務糾務個案，主動巡查及檢控，並提供仲裁服務，解決業主與租客之間租務問題；同時條例應訂明業主保養及維修單位的責任，若發現違規者應作出檢控，以收阻嚇之效。