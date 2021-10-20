中大山城角樂搞手創二手衫社企推生態時尚　聘雙待女青當實習生

近日秋風起，又到了衣櫃換季的日子，不少人趁機買新衣。有沒有想過添置新衣時，會為環境帶來不可彌補的負擔？90後女生Tiffany慨嘆時裝界已成為世界第二大的污染產業，大學畢業後創立二手服裝品牌Retrovert，把回收到的衣服重新包裝及整理，並聘請11名雙待青年及年輕媽媽為「實習生」，協助營運服裝店，亦為她們提供工作機會。

首次創業的Tiffany表示，起初生意規模較小，還可以「一腳踢」，但當品牌漸上軌道時，光是接單及應付運輸物流已分身不暇，故找來「開店平台」Shopline協助營運。目前除了網店外，Tiffany近月還在旺角開了一間實體店，希望能吸引更多客人認識她的創業理念。

攝影：黃寶瑩



愛美是不少女生的天性，家裏總是積存了一大堆「舊的新衣」。（黃寶瑩攝）

與其他女生一樣，Tiffany與親友喜愛買衫，「香港是一個消費社會，買到全屋也是新的舊衫，其實很浪費」。求學時期，她已得知時裝界是世界第二大污染產業，製造及消費每一件衣服時，背後的代價原來極高，「根據統計，香港人一天便會棄掉190噸衣物，但堆填區地方有限，往往把這些舊衣物送到東南亞及一些非洲國家，對那些國家造成負擔。這些衫會放在海邊及民居附近，影響別人的生活，我們所謂的『捐贈舊衫』，其實是『丟棄』，但這些國家並不是義務處理我們不要的垃圾的」。

Tiffany表示，香港人一天便會棄掉190噸衣物，非常浪費。（資料圖片）

對抗病態Fast Fashion文化

畢業於中大的Tiffany，早於學生年代，已聯同志同道合的同學在校內成立「山城角樂」，以中大社區貨幣「山城時分」促進二手物品交易。曾經在瑞典當交流生的她，在當地逛過不少精緻的二手時裝店，「店內的衣服都很新淨和時尚，到付費的時候，我才知道自己買的衣服原來是二手的」。Tiffany指，二手衣服在歐美及日本均非常流行，認為香港亦需要有更多二手服裝店，推廣「生態時尚」，畢業後，她希望能延續這份環保理念，對抗本港病態Fast Fashion文化，決心創辦二手服裝品牌Retrovert。

Tiffany為了對抗本港病態Fast Fashion文化，決心創辦二手服裝品牌Retrovert，將收集回來的舊衣物重新包裝再出售。（黃寶瑩攝）

重新包裝舊衣 襯出時尚形象

可是，香港人對「二手衫」的固有印象是又殘又舊，甚至有人認為穿別人的舊衣服「唔老嚟」，「所以我很想rebranding（重新包裝）這件事，扭轉大家對二手衫的負面印象」。Tiffany選擇在2020年開業，卻遇上新冠肺炎疫情來襲，「作為剛開業的小店，本希望先在一些假日市集擺檔，打響旗號，但疫情下不少市集都取消」，幸好Retrovert主要在Instagram營運，當大眾留家抗疫，便有更多時間「碌手機」，「當時我們會在Instagram做直播，網民便看我們如何以二手服裝襯衫，可算是因禍得福」。

Retrovert近月在旺角新之城開設了實體店，設有試身區。（黃寶瑩攝）

近月開設實體店吸客 「親手摸到那件衣物很重要」

至去年4至5月，疫情緩和，Tiffany發現觀看網上直播的人數下跌，她認為大部份市民都想外出購物，故決定參與一些市集擺檔，讓更多線下的群眾認識品牌，不少人親身接觸過二手衣物後，發現並不如想像般殘舊，「親手摸到那件衣物很重要」，她認為長遠而言需開設實體店，才能吸引更多客人。目前Retrovert在旺角新之城開設一間百餘呎的實體店，裝潢簡單，設有試身角落，貫徹她的環保作風，店內的傢俱均是二手物品，而衣服則以新淨及時尚程度以不同顏色標籤分門別類，客人可根據標籤上的價錢選購。

物盡其用 部分舊衣「升級改造」變布袋及狗玩具

Tiffany表示，收集舊衣物的過程簡單，只要拍下舊衣物的照片傳給他們，店員便會作出篩檢，「衣物必需要新淨，亦要視乎我們的平台是否可供流轉，較為時尚的舊衣物，我們會restyle（重新設計），穿起來拍照再轉售」，而部份難以整件出售的舊衣物，Retrovert亦會考慮將其升級改造，製成狗玩具、布袋及小布籃等物品。Tiffany指，只要集齊20件「合格」的舊衣物，Retrovert便會提供上門回收服務。

Tiffany有感不少年輕媽媽及雙待青年沒有工作經驗，難以投身職場，故與三間非政府機構合作，共聘請了11名「實習生」，提供在職訓練，亦容許她們帶同小朋友上班，讓她們能兼顧工作及家庭。（黃寶瑩攝）

讓女青年「實習生」兼顧工作與家庭

除了提倡環保理念，Retrovert也是一間社企，Tiffany有感不少年輕媽媽及雙待青年沒有工作經驗，難以投身職場，故與三間非政府機構合作，共聘請了11名「實習生」，提供在職訓練，亦容許她們帶同小朋友上班，讓她們能兼顧工作及家庭，「希望能給她們一個機會，學習營運網店，例如處理線上市場推廣，回覆客人問題，也需要到實體店看店，讓她們累積工作經驗，日後容易在市場上找到合適的工作」。

Shopline香港區總經理韋百濤表示，不少中小企選擇在社交媒體經營生意，是因為成本較低，但當生意漸上軌道時，卻無法再有條理地營運。（黃寶瑩攝）

「開店平台」助解決營運困難

Tiffany坦言，創業過程並不容易，當IG店生意漸上軌道時，發現開始分身不暇，於是找來「開店平台」Shopline協助營運。Shopline香港區總經理韋百濤表示，不少中小企選擇在社交媒體經營生意，是因為成本較低，但當生意漸上軌道時，卻無法再有條理地營運，「很多開IG shop的負責人，我們也會建議他們開網店，因為網店模式令接單、物流管理等都可更有條理」。韋百濤以Retrovert為例，只有一人營運，負責人需兼顧不同事務，故Shopline簡單易用的平台能協助中小企老闆處理不同的銷售問題，「他們便可以集中精神做好創業理念」。

Shopline香港區總經理韋百濤（左）表示，公司向首次創業的人士提供不少支援，盼令大眾知道創業並非一件可怕的事。Retrovert創辦人Tiffany認為透過Shopline的即時對話系統「求助」，很快便能解決經營上一些技術困難。（黃寶瑩攝）

韋百濤形容，疫情下不少人都希望創業，但也容易因為有太多憂慮而一直未有實踐大計，「最重要是踏出第一步，很多人說了幾年也沒有做，Shopline向這些首次創業的人士提供不少支援，除了一對一諮詢外，也會舉辦一些工作坊，教育大眾做online business並非一件可怕的事」。Tiffany亦表示，自己從沒投身網店生意，經常碰釘，便會透過Shopline的即時對話系統「求助」，「例如有時處理不到的API（應用程式界面），不用在電郵內打一大堆字才有人回覆，覺得即時對話很有用」。