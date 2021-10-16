90後斥逾百萬元一改藥油老人味　與綠化組織合作每賣三瓶種一棵樹

傳統藥油因氣味刺鼻，予人「老土」、「婆仔」的印象；一名90後卻因自小使用，至今仍十分欣賞藥油的傳統智慧，除了連「staycation」時都會用，他更希望改變香港藥油市場老化現象，於是早前斥資7位數，越洋與印尼逾70年歷史的上市草本藥廠投資合作，製作出屬於香港新一代的薄荷薑油。這款薄荷薑油在保留傳統天然藥物成分下，摒棄了不受年輕人歡迎的「老人味」，打造出香港「最香的草本油」。



為90後的何啟賢（Dennis）早前斥資7位數，越洋與印尼逾70年歷史的上市草本藥廠投資合作，製作出屬於香港新一代的薄荷薑油。（呂諾君攝）

賣藥油構思源自家中印傭

在香港土生土長的90後何啟賢（Dennis）表示，與很多香港人一樣，他自小已有用藥油，又因體質容易「惹蚊」，長大後仍有繼續使用，「因為成日覺得會畀嘢咬，以前去國外旅行都會滴幾滴（藥油）喺啲生保床嘅角落頭，成晚會冇咁痕。到𠵱家去酒店staycation，都會用草本藥油喺床度碌個圈先。」

某次Dennis被蚊蟲叮咬後，家中印傭向他遞來一枝來自家鄉的薄荷薑油，他一試便已愛上，認為搽後有助止癢，其後一直想將產品引入香港；適逢去年年中，疫情初期各界物資短缺，他夥拍了台灣口罩工廠生產外科口罩，同時間也開始與印尼的藥廠洽談合作。本來Dennis只打算申請代理，但思前想後加上廠方建議，他最後決定將藥油配方改良，希望推出一款能夠應用於每一位都市人身上的藥油。Dennis留意到，香港人常有鼻敏感，於是藥油以「通鼻」成份為主，並輔以止痕和提神功效。

在設計產品時，他和團隊選擇了用色較年輕化的包裝外觀，採用鮮豔的碧藍色配襯鮮黃色，樽身也採用了走珠設計，用家不需用手直接接觸藥油。（呂諾君攝）

與綠化組織合作實行種樹計劃

「平時用都唔會同人講，唔會影張相放上instagram嘅。」Dennis笑說，年輕人多數不愛用藥油，過去自己使用時也沒有「打卡」四處宣揚。在設計產品時，他和團隊選擇了用色較年輕化的包裝外觀，沒有如傳統藥油般將人像標誌印在樽上，而是採用鮮豔的碧藍色配襯鮮黃色；樽身也採用了走珠設計，用家不需用手直接接觸藥油。Dennis又強調，雖然他們的藥油氣味相比原有的會較淡和較清香，但藥油成份主要只是薄荷和薑，全是天然草本。「雖然味道清新，但我哋更著重功效，唔係賣緊香薰油。」

現時G&D薄荷薑油已於網上開賣及萬寧門市獨賣，Dennis指，用藥油其實一點都不老土，其實值得傳承下去，「草本藥油係中國以至東南亞地區嘅傳統智慧，冇化學成份，係天然地有效果，好值得繼續用。」他又指，未來目標是讓產品接觸更多不同層面的人，也希望能在一年內達至收支平衡。此外，Dennis認為在銷售天然藥油過程中應「取之天然，回饋自然」，於是與 One Tree Planted 合作實行種樹計劃，每賣出三枝薄荷薑油，G&D 會在產品製造地種植一棵樹，以履行企業責任。