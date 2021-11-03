安心出行｜買餸時間冷清　渣華道街市檔販生意跌半︰唔好搞咁耐啦

11月起出入政府大樓、醫院及街市等，必須使用「安心出行」，不少市民嫌麻煩，索性放棄光顧食環署管轄街市。記者於今日下午3時許，到需要使用安心出行才可進入的北角渣華道街市觀察，到場買餸的市民稀少，不少檔主大呻生意暴跌40%至50%。有檔販直言，如情況持續或寧願結業；有檔主期望港府應盡快結束強制掃碼政策，「唔好搞咁耐啦，一段時間好喇，真係搞唔掂。」

與渣華道街市一街之隔的春秧街則人頭湧湧，春秧街地舖商戶種類與渣華道街市相近，有市民直言，因嫌使用安心出行麻煩，近日轉到春秧街買餸。



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記者下午3時許，於北角渣華道街市觀察。現場十分冷清，光顧市民亦寥寥可數，不少攤檔「拍烏蠅」，更有數個攤檔沒有營業。

經營魚檔的方太直言，自食環署街市強制使用安心出行措施實施以來，該街市人流大減，「直頭無人行，無得做啦。」她不滿指，「多數老人家嚟買嘢，搞埋啲安心出行都唔識嘟，咪無人嚟買嘢囉」，亦有不少熟客索性改往附近的春秧街買餸。方太又指，最近兩日生意至少暴跌一半，坦言若情況未有改善，唯有結束攤檔生意，「做埋做埋都唔夠交租，唔做算啦。」

菜檔檔主︰生意倘無起色 下周或暫休

菜檔檔主潘太同樣指出，自周一進入街市須使用安心出行後，生意額最少跌40%，「劈價都無用，都無人嚟、無人知。」她稱強制掃碼措施實行前，街市內人流較多，亦不斷有客人光顧，現時卻十分冷清，相差極遠。

潘太又無奈指，「好多人喺（街市）門口都唔入嚟，寧願去春秧街，對面個檔唔使嘟企滿人，得我哋喺度等運到。」而其菜檔附近的攤檔因生意銳減，店主索性暫時休息，她稱若未來數天生意未有起色，下周或同樣暫休。潘太又直言，現時疫情平穩，「唔明無事無幹都要人嘟。」她希望政府擱置有關安排，「唔好搞咁耐啦，唔係搞唔掂喇。」

在渣華街街市一街之隔的春秧街卻人頭湧湧，街道被準備晚餐的買餸市民擠得水洩不通。以魚檔為例，記者在渣華道街市魚檔觀察10分鐘，沒有一個顧客；不過春秧街魚檔門口則有逾10名顧客輪候買魚。至於菜檔、肉檔亦同樣有類似情況，街市內的商戶與其他街舖市況相距甚遠。

程先生指已下載安心出行，不過要使用程序十分不便。（廖雁雄攝）

黃先生︰買少少嘢又要搞嚟搞去

市民程先生指已下載安心出行，不過要使用程序十分不便，「有時唔記得嘟又畀人鬧，最好唔使用」。他又認為，現時街外人人戴口罩，「都好安全啦」。

另一市民黃先生則直言，因食環署街市要使心安心出行，而改赴春秧街買餸，認為較方便，「買少少嘢又要搞嚟搞去，可以唔用就唔用」。

黃生則直言因要使心安心出行而改赴春秧街買餸，認為較方便。（廖雁雄攝）

晚上約6時半的買餸高峰時間，渣華道街市與春秧街的人流分別更大。在渣華道街市的攤檔門可羅雀，間中才有一、兩名顧客行過，不少攤檔均怨聲載道，紛紛提早收拾貨物關門。反觀春秧街入夜人流再增加，各攤檔前亦擠滿買餸市民，有菜檔多款蔬菜已售罄，僅剩菜心和生菜。

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菜檔潘先生︰以前上晝都賣晒啲菜 𠵱家成日一件都賣唔到

渣華道街市菜檔負責人潘先生批評，港府措施導致民不聊生，「官個口大個我哋，做咩都無得反對。」他又氣憤稱「以前上晝都賣晒啲菜，𠵱家成日一件都賣唔到，叫啲官上嚟睇下搞成點」；附近菜檔東主亦附和指「唔好叫安心出行啦，係『驚心出行』呀」。

▼11月2日九龍城街市情況▼

