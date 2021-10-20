劏房租管｜兩成劏房戶稱業主趁空窗期趕加租逼遷　促規管起始租金

今年7月，政府向立法會遞交《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》（下稱「《條例草案》」），有團體認為《條例草案》的保障範圍與力度仍低於預期，今日（20日）有關注劏房問題的團體與劏房租戶於立法會門外請願，促請支持盡快立法實施草案及要求管制範圍，包括起始租金。



政府自1984年及2004年先後撤走租金管制及租住權保障後，劏房戶面對「上樓」遙遙無期，業主濫收水電、加租逼遷等問題，基層租戶卻投訴無門，今日立法會就《條例草案》恢復二讀討論，一眾劏房戶認為《條例草案》未有規管起始租金，對於劏房住屋質素及安全隱患的管制力度亦見不足，與關注團體到立法會門外請願，促請支持盡快立法實施草案及要求管制範圍，包括起始租金。

不論冬夏水電劃一收費 「電標、水標又冇得睇」

35歲的張太居於長沙灣青山道的唐樓劏房中，一家四口在一劏六的住所居住，單位只有百餘呎。張太與丈夫育有兩名小朋友，小兒子僅1歲多，張太無法外出工作，只能依賴丈夫收入。張太表示，現時四個人每天逼在一張陝小的碌架床上，室內只有一扇迷你窗戶，廚廁亦需合一，「每日都要孭住個仔行8層樓梯買餸，行上行落好辛苦呀！」

張太指去年被業主加租，當時業主指「加500蚊租，唔租你哋就走啦。」，經地產經紀協商下最終加了300元租金，本月底租約期滿，業主明言會再加租，令張太非常憂慮，「水電費加埋要700幾蚊，都唔知佢（業主）啲水電費點計！」她表示，不論冬夏，水電費連租金都收取4,100元，慨嘆「明明冬天嗰陣都唔使開冷氣，但交嘅錢一樣，電標、水標又冇得睇」。家中水電設施、廚房及廁所損壞，都要由租客自行承擔維修費用，張太又指，現時只有兩戶仍在該處居住，其餘四戶因環境惡劣，去年已搬走，但業主仍然想在立法前加租。

三母女遭逼遷居80呎劏房 租金每月升至5,700元

另一名劏房戶張女士與兩個女兒原本居於實用面積80呎的劏房單位中，被業主要求加租，由每月5,000元加至5,500元，業主其後加租不成，又以屋宇署要求加裝防火門為由，逼迫同層三戶全部搬走。現時張女士剛搬至另一同樣大小的觀塘單位中，但租金卻升至5,700元，張女士指不少同樣居住在劏房的朋友最近被加租，促請政府應盡快落實租務管制及訂立劏房的起始租金。

另有劏房戶分享每次搬屋都會面對各種安全問題，例如漏水、爆屎渠，石屎跌落等。觀塘劏房居民關注組發言人陳穎彤表示，現時草案沒有釐定維修責任，如果業主逃避維修責任，租客只需30日前通知業主後便可，「變相叫佢（業主）維修就等於逼走自己」。她又指，空窗期被加租的問題愈趨普遍，有前線同事發現兩成劏房戶正面臨加租逼遷的困境。

社協促加強罰則杜絕業主謀取暴利

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，隨着劏房租戶的立法工作正在進行，發現不少業主趁這段「空窗期」預先加租，而現時草案未有包括規管起始租金，社協建議政府應規定分間單位租金不得超過差餉物業估價署租值120%，杜絕有業主謀取暴利，亦應為逃避履行維修及保養責任的業主加強罰則，例如在完成維修前租客可將租金扣起，同時應設獨立部門專責處理租務糾紛。