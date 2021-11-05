大埔小巴落客位驚現泥氹陷阱　女乘客誤踩半身變「泥鴨」腳傷

這陷阱，這陷阱偏我遇上！大埔廣福邨巴士站後方一個花槽，以往經常有小巴提早埋站落客，女乘客日前在上址下車時，一腳踏進花槽泥土時，尤如誤踩浮沙，身子失衡跌倒，腳部致懷疑扭傷無法站立，事後須由街坊協助扶起再召救護車接受治療，有區議員指上址經常有小巴埋站落客，懷疑事件涉及斬樹或水土流失，要求相關部門盡快跟進事件，以免再有巿民無辜受傷。



事發現場經常有小巴埋站落客

現場為大埔廣福邨巴士站靠後接近行人天橋對下一個花槽，對比google今年2月的地圖實境照片，花槽原先位置栽種一堆灌木及一棵數十米高的大樹，惟事發一刻該棵大樹及灌木已經悉數消失，並且有大量積水及泥漿覆蓋整個花槽。

據現場目擊者在網上留言憶述，周三傍晚時分，據稱涉事女乘客乘搭26號專線小巴至廣福邨站往吐露港公路方向的站頭下車，而小巴司機剛好停在泥氹位置，其時女乘客毫不知情的情況下，一腳踏入泥氹，結果失衡跌坐在泥氹中，半身沾滿泥濘，懷疑腳部扭傷無法站立。

事件疑與斬樹或水土流失有關

事件發生後，現場多名街坊協助扶起該名女乘客，據稱女乘客無法站起，事後須召救護車接受治療，街坊在附近拿起膠欄圍封涉事位置，提醒其他巿民切勿踏進泥氹中，以免誤踩入泥漿陷阱。

大埔區議會主席毛家俊表示，大埔廣福邨巴士站設有小巴站頭，惟因巴士接連埋站及交通燈狀況等原因，小巴較難泊進站內落客，司機通常會退而求其次，改在花槽位置要求乘客提早下車，目前他正在了解涉事花園為何會變成泥氹，包括近日是否有大樹被斬去，以致有水土流失的情況，促請相關部門了解事件，並且盡早修補危險位置，以免再有乘客埋站下車時誤傷。