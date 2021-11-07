佐敦二級歷史建築校舍將改建成戲劇教育中心　最快明年底投入服務

非政府機構或社企可向地政總署提交申請租用可供短期使用的政府土地，發展局局長黃偉綸今日（7日）撰寫網誌，指過往三年共有約四成申請獲批，並透露香港話劇團獲批租用佐敦覺士道七號的前賈梅士學校，計劃把這幢二級歷史建築活化，改建為推廣戲劇藝術的教育中心，提供一系列戲劇培訓課程和工作坊，改建計劃預計需時一年，盼今年年底開始施工，料最快明年底投入服務。



香港話劇團計劃把佐敦覺士道七號一幢二級歷史建築—前賈梅士學校，改建為推廣戲劇藝術的教育中心。項目建築師葉頌文表示，中心會提供一系列戲劇培訓課程和工作坊。（發展局圖片）

過往三年約四成申請獲批

地政總署自2017年起，把「可供申請短期租約用地」上載至「地理資訊地圖」網頁，供有興趣的機構申請使用，作短期社區、團體或非牟利用途，務求地盡其用。過往三年，約有120多幅曾接獲團體申請，當中30多宗獲批，以推展社區服務、社區園圃、導盲犬訓練、藝術活動、推廣客家文化、動物領養、過渡性房屋等，發展局亦於2019年推出「支援政府機會善用空置政府用地」資助計劃，支援成功申請租用的機構，展開基本的復修工作，以推行惠及社區的項目。

前賈梅士學校改建計劃預計今年年底開始施工，最快明年年底投入服務。（發展局圖片）

地政總署高級產業測量師劉志堅表示，署方去年已增訂指引，訂明一般須於接獲短期租約有效申請當日起計，不超過12個月內完成處理程序，如申請團體在申請初期提交充份的資料，有助署方加快審批過程。

在30多項獲批的短期租約申請中，香港話劇團獲批租用佐敦覺士道七號的前賈梅士學校，計劃把這幢二級歷史建築活化，改建為推廣戲劇藝術的教育中心，提供一系列戲劇培訓課程和工作坊，「支援政府機會善用空置政府用地」資助計劃亦為此項目提供工程費用資助。項目建築師葉頌文表示，改建計劃預計需時一年，盼今年年底開始施工，料最快明年底投入服務。

前賈梅士學校於1902至1903年期間落成，現為空置校舍、政府物業，2019年評為二級歷史建築。