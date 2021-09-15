觀塘戲院舊址空置十年　部分樓面兩億放售　可改建做老人院或酒樓

早年為「觀塘戲院」、空置超過十年的通明街9號觀塘戲院大廈A座基座部分物業，新近獲業主委託，推出市場以「私人協商」形式放售，以業主意向價約2億元計，呎價約1.3萬元，購入後估計可作零售、酒樓等用途。

獲批改建可增樓面7000呎

放售的A座基座部分物業，總面積逾15,000平方呎，其中地面層佔約11,000平方呎。此外，業主有一份已獲批的改建及加建圖則，有機會額外增加約7,000平方呎的面積。

基座物業於1970年落成，當時為區內知名的「觀塘戲院」之一部分，隨後改名「富都戲院」，戲院結業後曾轉做富都桌球，部分樓面又改由教會使用。

萊坊指，買家可選擇進行股權交易，以節省稅務成本。該物業位於通明街9號，鄰近港鐵牛頭角站和觀塘站，步行到觀塘裕民坊YM²商場和大型屋苑凱滙，僅5分鐘步程。

觀塘戲院大廈A座基座，總面積逾15,000平方呎，意向價約2億元。（萊坊相片）

萊坊大中華區投資部董事黎遠亨指，物業樓底極高，達10米至20米，加上現業主有一套已獲批的改建及加建圖則，買入物業後可選擇改建為老人院、酒樓，甚至可考慮作藝術品展覽用途。參考鄰近地舖，成交價可達每平方呎1.6萬至1.8萬元。

原業主2010年購入價4100萬

土地註冊處資料顯示，上述舖位由佳樂企業有限公司（PERFECT LOCK ENTERPRISES LIMITED）持有，於2010年6月以4,100萬元購入。據了解，當時是以交吉形式買入物業，隨後一直未有任何部署，過去約十一年一直維持空置狀態。

此外，據知觀塘戲院大廈一手發展商為電影業人士，包括早年拍攝多部粵語長片的導演關志堅或相關人士，樓上的住宅單位早年推出拆售，而基座物業則作為戲院。