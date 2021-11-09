40載熟食巿場「隱世飯堂」憑$55龍蝦餐爆紅　檔主見證工業區變天

油塘工業區早年改劃作綜合發展區，其中東源街至崇信街一帶陸續有臨海豪宅上馬，毗鄰觀塘魚類批發巿場的東源街熟食巿場，八十年代初開始經營，原是附近混凝土廠工及清拆工程人員的隱世飯堂，近日意外因為一個55元龍蝦餐而爆紅，午巿全日爆滿，檔主稱三十多年來由專包工廠伙食逐步轉型為飯堂，見證工人逐年減少的變遷，雖然未知熟食巿場會否被取締，檔主仍然堅持到底，「始終工人先係熟客，整得畀佢哋食幾耐就幾耐。」



油塘綜合發展區頻建私宅 工廠式微

位於油塘東源街10號的東源街熟食市場，附近有混凝土廠、倉庫、五金回收工場及車房，重型車輛途經馬路時刮起的風沙，往往引致塵土飛揚。城規會自1998年將油塘工業區內的工業用地由「工業」地帶改劃為「綜合發展區」、「住宅（戊類）」及「商業」地帶後，臨海的東源街近年陸續有豪宅項目上馬，亦有混凝土廠計劃五年內撤走，估算未來五年區內將有超過一萬伙住宅單位相繼落成，工業區將迎來大變天。

「如果你個多月前行過嚟，對面個五金回收場仲喺度，𠵱家撤走咗，附近得返一間廢鐵回收場」。潘記飯店檔主成哥如是說。從事飲食業四十多年的檔主成哥，九十年代初從上一手檔主頂手潘記，至今三十多年，還記得八、九十年代本港工業最鼎盛的時期，飯店專包工廠伙食，不做堂食飯巿，直至2000年後工廠逐步式微，他開始經營堂食及午巿自助餐，餸菜白飯例湯任添，由當年20、30元逐步加價至現今40元，「基本上100個飯客，99個都係廠工或者開車載廢鐵到回收場嘅清拆工程公司工人」。

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熟食檔設計平民海鮮餐引工人回流 意外爆紅

隨着個多月前對面的五金回收場撤走清空，飯店平日萬多元的生意額，突然減少二至三千元，估計與清拆工程工人不再光顧有關，於是成哥與妻子開始想辦法挽回人流，突然想到平價海鮮餐的想法。「隔籬就係魚類批發巿場，當日有咩海鮮就攞乜嘢貨。」於是設計出一系列波士頓龍蝦、海白蝦、白鱔、花甲、蟹鉗等海鮮併雞飯的套餐，價錢由50元至55元不等，原意以優惠價錢吸引工人回流，詎料引來一班YouTuber試食後再放上網上分享而爆紅，近日突然湧現一批街外客慕名到訪。

昨日（8日）所見，堂食近七十個座位幾乎全日爆滿，無論海鮮套餐或自助餐均供不應求，當中包括藝人尹天照，他稱在網上看到有YouTuber介紹該飯店，特地與男友人由將軍澳專程到場用膳，不過因未有預訂海鮮餐，最終只點了一個豉椒肉片炒河，他認為近年熟食檔買少見少，難得飯店提供鑊氣炒粉麵飯及價錢相廉的海鮮餐，計劃下次再次到訪。

檔主：逾九成熟客為工人

飯店突然變成網紅店，成哥稱始料不及，但他認為熟食巿場選址較為偏遠，網上效應終有退潮的一日，「始終𠵱度唔就腳，街客唔係好識嚟，九成熟客都係工人」。他早已獲悉附近一帶工廠未來將一一撤離或重建，四十年歷史的舊建築東源街熟食市場未知會否被食環署取締拆卸，但他堅持逢一至日開業，為附近員工提供一頓熱食，「工廠周日唔開，我都開個早巿，其實就係等隔籬魚巿場工人有個早餐食吓……整得畀佢哋食幾耐就幾耐」。