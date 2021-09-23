平民飯堂｜7蚊有湯有餸回到沙士前價錢　銀杏館：任何人都有選擇

10元食飯有找還有選擇？有社企近日在長沙灣開設平民飯堂，價錢最平的一粥一小菜只需4元，若有菜或有肉選擇的堂食飯餐收費10元食到飽。餐廳負責人稱透過非牟利組織進行地區調查，發現區內一條只有140米的街道兩旁唐樓，便居住多達3,000戶劏房家庭，期望以優惠價格令「任何人嚟到食乜都可以揀，按自己情況做選擇。」未來計劃將營業時間擴展至晚巿時段，讓更多人受惠。



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3,000戶劏房家庭聚居百多米巷內唐樓

「想有湯有飯，可以7蚊食個酸辣土豆絲，如果想有肉，可以8蚊揀一碟榨菜支竹肉片、豉汁排骨或鹵蛋肉燥，再加2蚊一個砵仔飯，點樣組合你話事。」一直推動老人就業的社企銀杏館，近月租約期滿結束長沙灣分店業務後，一直在區內物色合適選址開餐廳，結果選址兼善里窄巷內一間地舖，上周四（16日）正式朝十一晚六開設「耆樂食堂」，推出以基層為定位的平民飯餐。

銀杏館行政總裁麥敏媚表示，一直知悉長沙灣區內較多長者、劏房家庭或基層職業人士聚居，他們居住在只有不足百呎的劏房內，沒有獨立廚房煮食，只能透過電磁爐簡單加熱餸菜，成本亦限於10元左右，然而仍有很多居民需要外出用膳，最平一餐飯需要26至32元，既沒有選擇亦加重生活負擔，於是計劃開設一個為基層度身訂做的飯堂，其後透過機構獲悉全長只有140米的兼善里，兩邊唐樓竟有多達3,000戶劏房家庭居住，並且發現街道內有吉舖出租，於是利用該舖位前身為茶餐廳的簡約裝修及枱櫈，再聘請四名長者及一名年青員工為食堂營運，為街坊提供廉宜及多元化的食物選擇，該食堂亦成為銀杏館03年開業以來，定價最平的社企餐廳。

餐牌每日不同 以健康住家菜作主打

根據每日餐牌，飯堂內每個餸菜價錢不一，但她強調無論最平5元以至最貴38元一餸均會一視同仁，全部以不加味精、不重油鹽為主打的住家菜，為食客提供較健康的選擇，「唔想居民為平，餐餐食廿零蚊一盒燒味飯。」

自「耆樂食堂」上周開業後，區內街坊及附近勞動工作者開始知悉該飯店的存在，陸續到場光顧，麥姑娘有信心隨着人流增加，不同種類食客光顧不同組合的餸菜與飯餐，長遠達至收支平衡，「有能力的食客可以光顧40蚊一個有餸飯，收入少啲可以揀8蚊一個餸、5蚊一湯一菜，老人家清淡啲4蚊白粥加菜甫，任何人嚟到食乜都可以揀，按自己情況做選擇，咁先係有尊嚴地生活。」

長遠建立街坊聚腳地 加強鄰里互助

為了進一步履行社會責任，麥姑娘在食堂對面再租入一個吉舖作多功能活動室，飯巿可用作臨時食堂，同時又可借予非牟利機構舉行活動，日前便借出場地舉辦中秋團圓晩會，由機構邀請逾百街坊到場搓麵皮煮湯圓，並訂購40多個飯餐共享晚膳，藉此加強鄰里關係，建立一個街坊聚腳點。

麥姑娘期望待食堂逐步升級裝修及穩住生意後，將於短期內開設晚巿生意，讓晚歸的打工仔同樣有食物選擇的權利，食堂同時在會下午4時向已登記飯友派發免費福飯，名額大約120個左右，有興趣捐助的巿民可瀏覽官網https://www.love.org.hk/訂購。