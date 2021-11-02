全港最便宜$17兩餸飯　年輕東主兼辦派飯惠基層：想個個三餐溫飽

疫下生活甚艱難，造就平民兩餸飯堂在全港各區遍地開花，一名曾任派飯義工的三十出頭「屋邨仔」，與其餘兩名九十後年輕人合夥斥資逾百萬元開設食物工場，再走勻全港各區格價，以全港最便$17兩餸飯價格在長沙灣開門巿，並且用盡「友情卡」，邀請慈善機構及藝人贊助，單是10月份便派出逾5,000個免費飯盒惠及基層，東主不諱言過去兩個月「蝕足六位數」，甚至被街坊勸喻「加返少少價」，但他堅持「衣食住行中唯獨係食慳唔到，想畀人見到17蚊都可以好食嘅。」



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平民飯堂獲食物關注組出帖力讚

Facebook近年開設大量不同類型的食物關注組，當中被視為「窮人恩物」的兩餸飯，亦有人開群組分享全港各區的兩餸飯心得，其中位於長沙灣東沙島街的「D30 」飯店，因打出全港最便宜$17元兩餸飯的旗號，獲網友試食上戴相片出帖後備受關注，有網民留言力讚「窮人飯堂，店主開咗間良心店舖」、「抵食到冇人信」、「$17在酒樓只能買個白飯」，亦有網民留言希望店主在其他地區開分店惠及更多巿民。

開設這間平民飯店的創辦人，並非來自富二代或慈善機構，而是一名三十出頭的東主林梓豐，他直言「只係一個公屋長大的屋邨仔」，靠個人工作努力累積一筆積蓄，大約三個月前與兩名九十後朋友正式合夥斥資逾百萬元，先後頂手荃灣一間食物製造工場開設「有飯開飯盒供應商」，以及租入長沙灣現址開設「D30」飯店，每日在工場現煮十個餸菜，有菜有肉有雞，再由車隊即場運往門巿銷售，飯店每日早十一晚八營業，兩餸飯$17，三餸飯$25，只設外賣不設堂食，宣傳單張亦標榜「希望每個人都可以用街坊價格，享用一份溫飽。」

走均全港 定下最抵飯價

林稱由構思、定價、覓舖以至開業整個過程，大約用了半年時間完成，構思初期已定位想做全港最便宜的兩餸飯，先後到觀塘、深水埗、長沙灣、大埔、粉嶺、上水、新蒲崗、元朗、東涌等九龍、新界及離島區兩餸飯堂格價，結果在新界北找到一間最便的18元兩餸飯盒，即場買入試食，但品質強差人意，於是決定「我哋有個概念就係如果18蚊以下價錢，就可以做到全港最便宜。」遂以17元兩餸飯作最低定價。

18元兩餸飯質素欠佳前車可鑑，他與合夥人開設食物工場前已暗自承諾「17蚊唔係煮垃圾畀人食」，聘用廚師人選均是經驗老手，「搵到一班喺酒樓做咗十幾至二十年嘅大廚過嚟煮餸，佢哋煮嘅方式都係用酒宴方式去煮，工序唔會偷工減料。」為了確保溫度，他們每日分三段時間現煮再出車送至門巿，期望讓顧客以最廉價的價錢，食到有熱度的飯盒。「我哋三個人夾錢做𠵱件事，目標係個個三餐溫飽，個個有飯食，衣食住行樣樣都要慳，但食喺香港根本慳唔到，想畀人見到17蚊都可以好食嘅。」

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藝人出錢出力派飯：見到長者食不溫飽好心痛

飯店主打最便宜兩餸飯的同時，林藉着以往曾做過數年派飯義工的背景，主動尋覓慈善機構及個人身份資助派飯，單以10月份計算，至少獲六個慈善團體及機構，以及一班熱心人士贊助，合共派出合共5,024個飯盒，部分直送機構贈予受惠對象，其餘則在門巿派發，每次名額大約100至200個。

其中私人贊助派飯方面，林稱主要靠「碌友情卡」找來朋友幫助，當中有不少藝人出錢出力，例如鄧伊婷上月底便親身到場向大約200名基層派飯，她稱今次已是第三次派飯，以往曾做過上門探訪長者及派口罩活動，但認同熱食比其他日用品更重要，「我見過長者上佢哋屋企，食嘅嘢係好唔健康，一個杯麵或者一餐煮完分幾餐食，有時見到佢哋都好心痛，所以覺得派飯煮一啲好啲嘅餸，一個飯熱辣辣畀佢哋食，係好想做好𠵱件事。」

現時飯店營運大約兩個月，林原本估算只要每日賣出一千個飯盒，便可追平整體成本，惟飯店位置不起眼，加上附近居民多為長者，每日平均賣出數量僅200至700個左右，兩個月內便蝕去六位數，有街坊勸他「加返少少追回成本」，甚至堅持用17元買飯不肯領取免費飯，希望他能夠撐下去，林強調不會就此放棄。「雖然都蝕緊，不過我哋都會堅持𠵱個幫到人的心態，繼續營運落去。」

有興趣支持派飯的人士可瀏覽官網：https://www.facebook.com/yaufanhoi

我哋三個人夾錢做𠵱件事，目標係個個三餐溫飽，個個有飯食，衣食住行樣樣都要慳，但食喺香港根本慳唔到，想畀人見到17蚊都可以好食嘅。 D30飯店兼有飯開工場東主林梓豐

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