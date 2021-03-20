疫下心光視障合唱團演出無期　下月網上重啟音樂會圓夢

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-20 09:00

「同學仔，聲音方向喺正中間。」每次音樂響起前，心光合唱團的指導老師鄭臻賢都會站在台下方的正中央、用響亮的聲線為同學們指引方向。 站在台上的，是一班來自心光盲人院暨學校的同學和校友，他們雙目由始至終維持緊閉，聽罷鄭老師的聲音指示，徐徐將身體方向調節朝往正中；音樂前奏響起，見到眾人的口罩微微抖動，慢慢地整個禮堂充滿了聖詩歌聲。 過去一年多疫情反覆，不少藝術表演相繼取消，心光合唱團亦原定於去年在文化中心出演聖詩音樂會，但同學們苦練多時，一直未能等到表演場地重開。早前主辦方決定以網上形式重啟音樂會，一班同學終將有機會將美妙動人的歌聲，透過螢幕傳入觀眾耳中。 攝影：歐嘉樂

「同學仔，聲音方向喺正中間。」心光合唱團的同學們聽罷到老師的聲音指示後，徐徐將身體方向調節朝往正中。（歐嘉樂攝）

新冠肺炎疫情之下，世界各地的舞台都要短暫休眠，但表演者並不會因此鬆懈。這天心光合唱團的10多位參加者回到位於薄扶林道的校園，為下月舉行的網上表演作最後綵排。同學們換上整齊校服、校友們換上純白色服裝後，便開始上台排好位置，眾人又換上同一款式的口罩，同時張開雙臂，隔開1.5米保持社交距離。

口罩之下 練習沒有絲毫鬆懈

禮堂內早已放置多個鏡頭和射燈，在不同角度拍下綵排情況，縱使觀眾隔着螢幕，大抵只可勉強看到同學們緊閉的雙眼，但其實在口罩之下，合唱團的練習沒有絲毫鬆懈。由去年預定演出至今，他們的準備工作已持續一年有多，即使在停課期間，眾人仍有用視像會面的方式練歌。「中間嘅練習模式係有轉變，用Zoom練習係有好大限制，聽到一個同學又聽唔到另外嗰個，但其實等咗咁耐，漫長嘅歲月更加煎熬。」鄭老師形容，合唱團是在不同限制之下走到現時的。

先天失明、現時就讀中三的佳琦（右）和心光合唱團的指導老師鄭臻賢。（歐嘉樂攝）

一眾團員預備上台：

+ 4 + 4 + 4

先天失明、現時就讀中三的佳琦，自小一時加入心光合唱團至今。她表示，每次「唱完歌會好舒服」，因此自小已對音樂產生興趣，除了學習單簧管，平日亦愛「唱K」。佳琦認為，在合唱團中可以接觸不同的合唱作品，而分部合唱就更具挑戰性。她坦言，疫情下練習受阻，「用Zoom一嚟會有網絡問題，二嚟係合唱時聽得到前奏，唱唱下又聽唔到音樂。」雖然對於遲遲未能演出略感失望，不過她指並不介意，又對可用網上音樂會的形式表演感到十分期待，「好想知道條片出街、喺網上睇會係點......屋企人喺內地，都會諗方法將段片剪輯、壓縮send畀佢哋。」

心光合唱團的綵排情況：

+ 12 + 12 + 12

老師難忘接觸點字樂譜

視障人士的眼中或許只得一片漆黑，但歌聲往往可以為他們帶來希望。加入了心光盲人院暨學校第四年的鄭臻賢老師指，即使疫情之下合唱團的實體練習多次需要暫停，但每次恢愎後，見到同學們都是有備而來、並沒乘機「偷懶」。她又指，過往在主流中學教音樂，與現時的教學大有不同，例如是接觸到點字樂譜，「我都唔可以話係學習，只可以話係了解（點字樂譜），喺香港可能只有用家先識，好多年都未有一個好有系統嘅課程。」鄭老師又指，對於年紀較小的學生，則需更多形象化地形容事物，或是透過身體律動讓他們學習音樂知識。

觀眾隔着螢幕，大抵只可勉強看到同學們緊閉的雙眼，但其實在口罩之下，心光合唱團成員過去一年多付出的努力不容忽視。（歐嘉樂攝）

「將五線譜變成點字樂譜時，要知道條線代表咩音，又例如會因為有唔同時值，會有不同點數組成，就好似五線譜唔同音符有唔同形狀咁。」 合唱團成員校友淑美

健視人士看五線譜，看到音符在某條線上，可以知道要彈的是哪一個音，視障人士除了依靠背誦，另一方法是使用點字樂譜。同為合唱團成員的校友淑美，現時在學校的點字製作部工作，平日亦有幫忙製作點字樂譜。學鋼琴接近30年的她指，自己自小已學習點字樂譜，不會感到困難，但翻譯樂譜則要與其他人多加協調，「將五線譜變成點字樂譜時，要知道條線代表咩音，又例如會因為有唔同時值，會有不同點數組成，就好似五線譜唔同音符有唔同形狀咁。」

香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合於2019年首辦「無限亮」計劃，致力創造無障礙，無限制的環境，並透過藝術來探索及推動社會共融。一眾來自世界各地和本地的不同能力藝術表演者中，包括了唐氏綜合症、自閉、傷殘、失聰、失明人士，希望藉着演出推廣藝術共融，為觀眾帶來獨一無二的表演。因應疫情，今年「無限亮」的十個節目將主要通過網上平台呈現，其中包括一套講述美國盲人創辦凸字琴譜的紀錄片；亦有由心光合唱團及著名本地音樂家擔綱演出的聖詩音樂會《這一站太短》，透過音樂歌頌人類面對逆境時如何百折不撓，勇往直前。

因應疫情，今年「無限亮」的十個節目將主要通過網上平台呈現。（歐嘉樂攝）

《這一站太短》網上節目詳情：

開始登記日期：2021年2月9日（二）上午10時

首播日期：2021年4月16日（一）晚上8時

節目長約 1 小時 15 分鐘，粵語及英語演出，附中、英文口述影像https://www.nolimits.hk/zh-hant/a-journey-too-short/