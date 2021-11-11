逾十萬非長者單身人士爭2,200個公屋單位？社協促增加編配名額

現時本港有逾十萬名非長者單身人士正在輪候公屋，在現行政策上，他們每年只能獲得2,200個公屋編配名額。在需求大於供應下，令他們輪候上樓的時間被拉長。大多單身人士需要硬食貴租及長期居於不適切居所。社協藉今日（11日）光棍節與房委會代表會面，促請當局改善現有輪候制度，增加上述人士的編配名額，令他們盡快上樓。有已輪候公屋16年的單身劏房住戶表示，擔心隨年紀增長，加上學歷不高，收入將隨之下降，變相未輪候到公屋單位前，已無力負擔昂貴租金。



香港社區組織協會今日（11日）下午於何文田會堂與房委會代表會面及請願，討論非長者單身人士目前正面對的問題及難處。

香港社區組織協會今日（11日）下午於何文田會堂與房委會代表會面及請願，討論非長者單身人士目前正面對的問題及難處。 （曾鳳婷攝）

根據社協今年7月進行的調查發現，非長者單身受訪者的獨居中位數為5年，25.9%受訪者更獨居超過10年。71.5%非長者單身一直獨居於不適切居所。社協副主任施麗珊表示，不少非長者單身人士都住在不適切居所，但同時要面對租金貴及環境惡劣等問題，「佢哋啲租仲貴過私樓，要成100蚊以上一呎」。她透露，現時有個案已輪候達16年仍未能成功上樓。施麗珊形容現逾十萬在正輪候公屋的非長者單身人士猶如沒有出路，雖然佔整個輪候公屋人數約四成，但能成功排到的機會卻少之有少。她認為政府應提供相應的援助措施協助，例如增加他們的公屋編配名額、取消年齡計分制，以重新修訂單身人士輪候先後次序，以及把他們納入現金津貼計劃等。

社協副主任施麗珊（左）表示，不少非長者單身人士都住在不適切居所，但同時要面對租金貴及環境惡劣等問題。（曾鳳婷攝）

申請者剛滿60歲 竟自動換新隊重新輪候

60歲的鄭先生原先從事保安行業，疫情下成了失業人士，現時只能當散工維生。鄭先生一直居住深水埗的劏房，惟3年前居住的地方被發展商收購，慘被趕走。他無力租住其他劏房單位，現時只能居於單身人士宿舍。他表示，宿舍需要共用廚廁，而且只能居住6個月，他早已逾時居住，深怕會再次被趕，失去住所。他在三年前申請公屋，原先預計在三年內便有機會獲編配，然而，由於他剛滿60歲，便被政府自動編排在長者輪候公屋的隊伍中，「長者隊係先到先得，咁我本身條舊隊就排到，入咗新隊又要再排過，我覺得好唔公平，換隊係自動換，都冇問過我嘅意願！」

60歲的鄭先生三年前申請公屋，原先預計在三年內便有機會獲編配，然而，由於他剛滿60歲，便被政府自動編排在長者輪候公屋的隊伍中，「長者隊係先到先得，咁我本身條舊隊就排到，入咗新隊又要再排過，我覺得好唔公平，換隊係自動換，都冇問過我嘅意願！」（曾鳳婷攝）

有非長者單身人士已輪候公屋16年

今年46歲的林小姐則由2005開始申請公屋，現已等候16年。林小姐兒時與家人同住公屋，惟家庭環境不佳，她亦時常受到家人暴力對待，為逃離暴力環境，早於中四時輟學，出外打工，儲下日後租屋及生活費用，待18歲便立刻遷出住處。由於她學歷不高，只能從事收入較低的工作，現時她正從事時薪文員，並使用逾半薪金租來不足100呎的劏房單位。她曾想過進修增加競爭力，但因日常生活費及租金已把薪金花光，難以藉提升學歷增加收入，「我都人到中年，年紀越大，有嘅收入只會越嚟越少」。林小姐深明自己需要再等至少十年才能獲配單位，但她仍然希望輪候公屋能有一個公平機制，讓她早日獲得公屋單位改善生活環境，其後能有閒餘金錢進修，提升競爭力，以便自力更生。

房委會：建議有需要人士尋求社署援助

房委會資助房屋小組主席黃碧如在會面中表示，認同非長者單身人士的需要，但同時提到現有的輪候分類在2005年開始，當時的諮詢結果指出，長者的上樓及工作機會較少，故在檢討下決定讓長者能較先排到，並能獲得加分。她指出，現時有許多個人長者、有小朋友的家庭及較弱勢的人正居於不適切居所，他們亦有急切性，故希望能尊重制度下，以計分制去編配公屋。對於希望增加非長者單身人士的編配名額，她則回應指，政策並非鐵板一塊，過往亦曾由2,000個名額增至2,200個。她認為輪候時間長的原因並非單單名額問題，經濟環境亦是主因，故他們只能作出有限度安排及取捨。對於有需要的人士，她建議他們尋求社署援助，進行體恤安置或選擇申請特快公屋。