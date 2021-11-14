全港首支本地及少數族裔組成義工服務團　擔任油尖旺社區導賞員

平等機會委員會最新調查報告發現，逾半數受訪者（51.5%）認為本港有種族歧視問題，為促進社區共融發展，新家園協會營辦的油尖旺多元文化活動中心於本月12日舉辦「多元文化社區導賞團」，由本地義工及少數族裔義工擔任活動導賞員，為參加者介紹油尖旺區內的不同種族的文化特色。



新家園協會營辦的油尖旺多元文化活動中心過去一直致力推出特色文化活動，促進社區融和，中心於上周五（12日）舉辦「多元文化社區導賞團」，為本地和少數族裔居民提供文化導賞，由兩名義工帶領參加者參觀油尖旺區的特色文化景點，介紹各景點的背景、歷史和特色，行程包括參觀九龍清真寺、尖沙咀重慶大廈、西九文化區等，更品嘗了具特色的尼泊爾地道午餐，讓參加者了解不同族裔的文化，鼓勵他們透過溝通，增進對彼此的了解，促進社會共融。

新家園協會服務總監（香港）陳義飛指，今次的導賞員透過由「多元文化健康大使義工服務團」中選出，該義工服務團是全港首隊由本地及少數族裔青年組成。現時義工服務團17位成員中，包括10名本地人和7名少數族裔，介乎16歲至22歲。

陳義飛表示，義工服務團以服務油尖旺區居民為主，團員對區內有一定熟悉程度，亦會特別關注當區居民、華裔和少數族裔長者的健康意識，並向他們推廣社區醫療資源的應用，通過青年服務提升社會凝聚力，未來計劃推出更多社區活動並繼續壯大成員人數。

義工服務團以服務油尖旺區居民為主，團員對區內有一定熟悉程度，亦會特別關注當區居民、華裔和少數族裔長者的健康意識，並向他們推廣社區醫療資源的應用，通過青年服務提升社會凝聚力。（新家園協會提供圖片）

貧窮人口創新高 促政府關注少數族裔就業問題

現年19歲的城大學生Summer是文化導賞團的其中一位導賞員，參與義工服務隊令她有機會接觸並服務少數族裔，工作包括派飯及學習量度血壓等，她認為了解不同種族文化十分新鮮。另一位導賞員的Jennifer是一名在香港土生土長的孟加拉少數族裔，能操一口流利粵語，她認為香港較少孟加拉同鄉，透過參與中心的活動，可認識更多尼泊爾及巴基斯坦的少數族裔，一同服務社區有需要人士。

政府日前公佈的《2020年香港貧窮情況報告》貧窮人口創新高，陳義飛亦促請政府應盡快為在港少數族裔爭取平等的機會及待遇，推出更多相應措施，幫助少數族裔在社會上覓得適合的工作。