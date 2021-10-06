施政報告｜政府稱帶頭聘用少數族裔　學者盼有完善共融政策路線圖

特首林鄭月娥今日（6日）發表今屆政府最後一份《施政報告》。繼去年大篇幅提及大灣區的發展方向及房屋政策後，今次亦同樣聚焦解決房屋土地問題及如何融入國家發展。然而，報告對於佔全港人口約8％的少數族裔支援措施着墨依然不多，僅提及政府會以身作則，為少數族裔人士多提供受聘機會。

有研究少數族裔的學者對於由政府帶頭聘請少數族裔表示歡迎，但希望政府能就完善共融政策提供明確的路線圖。亦有印度裔社工認為施政報告只重覆提及以往措施，希望政府能派出各部門落地接觸他們的文化，在理解少數族裔的需要下制定合適政策。



今次施政報告亦同樣聚焦解決房屋土地問題及如何融入國家發展。然而，報告對於佔全港人口約8％的少數族裔支援措施着墨依然不多。（資料圖片）

林鄭月娥今早宣讀施政報告時表示，政府致力為香港的多元文化族羣構建公平關愛的社會。本屆政府已落實約30項涉及教育、就業支援、醫療健康、社會福利及共融的措施，加強支援少數族裔。下一步工作是政府以身作則，為少數族裔人士多提供受聘機會。

▼10.6特首林鄭月娥宣讀施政報告2021▼



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主力研究少數族裔議題的香港嶺南大學文化研究系副教授梁旭明表示，早在2008年種族歧視條例制定後，便有團體呼籲由政府帶頭提供機會及聘用少數族裔。梁旭明認為，雖然相關措施已滯後多年，但她仍然歡迎政府願意帶頭聘請少數族裔的方向。

政府在疫情下發布的公共衛生資訊，亦以中和英兩種語言為主，忽視少數族裔的需要，令他們接收速度緩慢。（資料圖片）

梁旭明認為，政府應在推行政策前，先對少數族裔進行充分的諮詢及研究，了解他們對於職位的偏向和興趣，她解釋，僅從政府角度思考，職位供求或會難以平行。此外，她認為政府應標準化入職條件，確保達到相關要求的少數族裔能有平等的機會被聘用。

梁旭明提到，疫情下更能反映少數族裔所面對的問題，而就業及資訊不流通便是他們面對的因難。她解釋，因大部分少數族裔的語文水平有限，令他們無法達到升讀大學的標準，繼而只能選擇在社會上不太受歡迎的工種維持生計。政府在疫情下發布的公共衛生資訊，亦以中和英兩種語言為主，忽視少數族裔的需要，令他們接收速度緩慢。

梁旭明認為，政府應在推行政策前，先對少數族裔進行充分的諮詢及研究，了解他們對於職位的偏向和興趣，她解釋，僅從政府角度思考，職位供求或會難以平行。（資料圖片/黃寶瑩攝）

倡共融政策應由加強資訊發佈入手

現時的政策以少數族裔融入社會為主導，梁旭明認為，政府在各方面上均處於被動角色，例如勞工處有不同語言的招聘資料，但沒有考慮應怎樣去傳遞給少數族裔，只是一味等待他們自動上門索取，「但佢哋（少數族裔）都有自己嘅工作要去做，難以下下都上門去拎相關單張」。

梁旭明建議政府應由加強資訊發佈入手，例如善用科技，製作一個一站式的多種語言及資訊整合應用程式供少數族裔使用，讓他們能接觸第一手資訊及使用公共服務。其後，政府應就完善共融政策提供明確的路線圖，營造平等環境，讓少數族裔能進入主流機制，日後能增加他們參與公共事務及制定政策的機會。

中文程度是就業主要條件 印裔社工盼增加教師相關培訓

印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）則認為，施政報告僅重覆提及以往措施，但仍希望政府能確切做到提出的承諾。對於政府帶頭聘請少數族裔，他認為以往由少數族裔擔任的職位過於單一，大多為前線職位如消防員及警員較多，希望在相關政策落實後，能衍生出更多元的工種予他們選擇。

安德里亦對少數族裔的中文教育甚為關注，他指出，中文水平是少數族裔進入香港社會的首要條件，如決定他們能否獲得一份前景較好的工作。以往政府在教育方面所投放資助均有上升，惟他認為教師欠缺相關培訓，「教師都好用心去改變，但佢哋欠缺有系統性嘅培訓，未有足夠嘅能力同經驗去教少數族裔學習中文。」故安德里希望政府能使用相關的資助加強教師培訓，讓少數族裔學童能提升中文能力。

在推廣共融方面，安德里建議政府各部門應參加由少數族裔舉辦的導賞團及訓練班，以直接接觸他們的文化。「成日都話我哋啲文化好複雜，但其實只要落嚟一次去下啲tour，就好易明」。（資料圖片）

在推廣共融方面，安德里建議政府各部門應參加由少數族裔舉辦的導賞團及訓練班，直接接觸他們的文化,「成日都話我哋啲文化好複雜，但其實只要落嚟一次去下啲tour，就好易明」。他認為此舉可令政府人員更理解少數族裔的需要下，制定合適的政策。

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