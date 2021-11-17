主教山配水庫｜航拍揭缺口搭建大型玻璃幕屋　地面鋪設人造草皮

撰文：呂凝敏 黃偉民
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建於1904年的主教山配水庫去年底因清拆計劃而意外曝光，引起保育人士及民間關注，其後獲古諮會通過列為一級歷史建築，政府一直將該處關閉至今，進行加固工程。《香港01》今日（17日）航拍發現，主教山配水庫缺口位置已被搭建玻璃幕頂及圍欄，並興建樓梯連接內部，地面則鋪設了大幅人造草皮。《香港01》正向水務署查詢事件。

航拍所見，主教山配水庫的缺口上搭建了一個玻璃幕頂及玻璃圍欄，地面則鋪設了大幅人造草皮，與起初曝光時的情況大相逕庭。（黃偉民攝）

↓↓主教山配水庫去年底至今年初的外貌↓↓

主教山配水禪是戰前建成的巨型地下蓄水池，於去年底因清拆工程而意外曝光。（何啟明 Ho Kai Ming Kalvin Facebook圖片)
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主教山配水庫的內部自曝光以來，一直引起大眾及保育人士關注，早前署方將該處關閉，並進行加固工程。《香港01》今日（17日）到訪主教山配水庫位置，發現原本配水庫的缺口頂部，已搭建了一個玻璃屋，旁邊亦圍上玻璃圍欄，從外窺探亦可見加建了樓梯連接配水庫內部，至於地面則鋪設了大幅人造草皮。

主教山配水庫的缺口上搭建了一個玻璃幕頂及玻璃圍欄，亦搭建了樓梯連接內部，地面則鋪設了大幅人造草皮，草皮旁有臨時工作室及一些疑似建築物料。（黃偉民攝）

區議員：署方未有向區議會交代最新工程進度

深水埗區議員袁海文指，水務署在區議會上未有在會上交代主教山配水庫最新的工程進度，故不知道該處已鋪設人造草皮及搭建玻璃幕頂，他認為署方在配水庫上搭建任何構築物前，應先在區議會上商討及作出充份諮詢，以釋除疑慮。區議員李庭豐則表示，有街坊表示關注配水庫有搭建物一事，故昨日（16日）與前區議員何啟明及譚國僑一起到現場視察，至於署方則曾於區議會工作小組上表示，預計配水庫可於今年底開放。

↓↓航拍多圖看主教山配水庫面目全非↓↓

主教山配水庫內部容貌因清拆工程於去年12月28日曝光，引起保育團體、區議員及大眾關注，不少保育團體公開批評水務署及古蹟辦溝通出現嚴重失誤，亦質疑政府的保育歷史文物機制失效。至翌日，發展局及水務署代表到場視察，發展局文物保育專員蔣志豪就失誤致歉，政府其後將配水庫關閉，並進行加固工程。其後古諮會將主教山配水庫評為一級歷史建築，並計劃於今年底安排有限度開放，予市民入內參觀；時任深水埗區議員鄒穎恒曾表示，政府需要定期向區議員匯報工程進度，落實任何活化計劃前，亦需先諮詢區議會意見，得到支持後才進行。

《香港01》正向水務署查詢事件。

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