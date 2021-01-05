主教山蓄水池加建臨時鋁架台　水務署工程師進場評估內部結構安全

深水埗主教山近日進行拆卸工程，意外揭發逾百年歷史羅馬式地下蓄水池，水務署昨晚（4日）表示將進行加固工程。今日（5日）所見，地盤工人已搭建一個臨時鋁梯台，至下午一名隸屬水務署的工程師，持圖紙經梯台進入內部評估視察，逗留約個多小時離開，料今日不會對地下蓄水池進行任何工程，現場有區議員不滿水務署及古蹟辦「十問九唔應」，重申應整個建築群保育。

今日水務署派員到主教山進行加固工程，並搭建一個面積大約3米乘1.5米的鋁架工作台，台上有斜梯級從地面直達地下7米位置。（黃偉民攝）

航拍多圖睇清工程進度

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根據香港01記者今早最新拍攝的航拍片段，再比對日前同一地點拍下的照片，地下蓄水池西南方露天位置，已搭建一個面積大約3米乘1.5米的鋁架工作台，台上有斜梯級從地面直達地下7米位置，替代之前以爬梯上落。

早上10時許，數名地盤工人從巴域街搭建的300多米斜台，透過吊索機及鐵車拉動一批金屬物料至主教山山頂，並有地盤工在圍欄範圍進行燒焊加固。

鐵架支撐減壓缸頂部 加強設防免閒人進入蓄水池範圍

有工程部職員透露，今日主要在工程周邊範圍再外加一圈鐵欄防護，防止有人趁無人看管時,沿斜台走入蓄水池範圍內釀成意外。至於食水減壓缸加固及整理工程，包括以鐵架支撐減壓缸頂部有潛在鬆脫危險的混礙土板塊、磚拱或其他有潛在危險的構建物，有待完成圍封工程後逐步落實。他又稱下午1點許將有一名水務署高層到場，但未有透露是何身份。

至下午1時半，一名身穿西裝的男子在工程承建商人員陪同下，沿巴域街山坡拾級而上，進入地盤範圍內，其間手持一張相信是地下蓄水池的圖紙，並向工程人員派發印有水務署的卡片，據知他曾沿鋁梯架進入地下蓄水池評估內部結構安全，然後原路折返。大批記者及區議員上前追問該名高層人員今日進入地下蓄水池目的及工程進度時，該名高層人員只耍手擰頭表示不予回應，然後乘車離去。

在場區議員不滿水務署人員「十問九唔應」

有份上前質詢的深水埗區議員何啟明表示，收到傳媒及街坊告知有水務署人員到場後，曾向相關人員查詢情況，惟對方「一個字都無答，唔明點解咁唔透明，又唔係牽涉國家安全， 點解唔肯講呢？」

他續稱，曾要求區議會今月12日召開大會時，邀請古蹟辦及水務署人員到場解畫，包括如何處理餘下工程，以及會以那一種保育方式發展主教山地下百年建築群，惟昨日區議會秘書處告知當日不會提供任何秘書服務，對方未有透露原因，對此感到不解，強調政府有拆卸皇后碼頭的先例，故必須公開透明地公佈保育方式，才能令公眾信服。

民建聯深水埗支部社區幹事陳龍傑表示，經向工程承建商人員了解，前來視察的人員為水務署結構工程師，今日主要到場評估地下蓄水池的結構安全程度，並在雨季來到前為露出的天面位置進行保護性措施，以免加速氧化及水氣浸蝕，對該建築群造成破壞，強調街坊極為關注這個具有歷史價值的地下蓄水池，會連同民建聯立法會議員持續跟進事件。