廁所選舉出爐　士美非路市政大廈公廁奪金　觀塘海濱公廁急待改善

為響應周五（19日）的世界廁所日，香港廁所協會今日（17日）公布香港最佳公廁選舉結果。協會檢視全港400多個的公廁後，士美非路市政大廈公廁獲得金獎，協會表示，該處廁所的使用率高及鄰近街市，但仍能保持設施整潔，令使用者非常舒適。至於位於觀塘海濱公園的公廁，則被評為香港最急待改善公廁，協會形容，廁所整體環境欠佳，部分廁所門更出現猶如子彈孔的痕跡。同時，協會公布香港公廁設計及管理指引，希望日後相關管理公廁的部門能參考，作統一管理公廁，並加以教育市民如何善用公廁，顧己及人。



為提升香港公眾廁所環境及衞生，香港廁所協會早前檢視全港400多個公廁，並於網上舉行最佳公廁選舉，共獲得400個回應。當中士美非路市政大廈公廁獲得金獎，協會指該公廁使用率高，內部仍保持得十分乾淨，令使用者非常舒適，與附近街市的地面濕滑形成強烈對比。

銀獎則由於去年完成優化工程的欽州街公廁奪得，協會形容該公廁位於深水埗鬧市，人流十分高，但整體設施仍能保持整潔，公廁外牆亦有「清潔龍阿德」圖案，能向市民宣傳清潔香港信息。銅獎則由多年來均保持整潔的佐敦加士居道公廁獲得。

觀塘海濱公園公廁廁門出現猶如子彈孔痕跡

至於香港最急待改善公廁依次包括觀塘海濱公園、元朗站及佐敦覺士道的公廁。協會指，上述公廁環境不佳，如出現地面濕滑、有尿垢、有積水及無清潔員工值班等。協會更形容觀塘海濱花園公廁部分廁門出現猶如子彈孔的痕跡。香港廁所協會司庫龔瑞瓊指，觀塘海濱花園公廁落成時金碧輝煌，現在卻出現地面濕滑、沖水系統失修等問題，促請相關部門改善問題。

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香港廁所協會主席徐靖世表示，過去一年，本港的公廁質素普遍有所提高，但仍有不足之處，例如在氣味、地板濕滑及設施方面均有待改善。他提到，現時大多數公廁均沒有家庭用廁所，對一家大小外出的市民構成不便，建議公廁能仿效商場廁所增設家庭用廁所。

香港廁所協會主席徐靖世表示，現時大多數公廁均沒有家庭用廁所，對一家大小外出的市民構成不便，建議公廁能仿效商場廁所增設家庭用廁所。（曾鳳婷攝）

香港廁所協會創會主席熊志權則表示，市民對公廁多數有不好印象，協會引用過往經驗，制定出一套公廁設計及管理指引（CASH＋ME），當中包括公廁的舒適（Comfort）、易達通（Accessibility）、安全（Safety）、衞生（Hygiene）、管理（Management）及教育（Education），管理公廁部門應從這些層面入手，改善公廁環境。熊志權亦建議，政府應統一部門處理公廁問題，以及成立恆常第三方機制巡查廁所，改善廁所質素。熊志權又認為，部門可從教育市民入手，提升人們使用公廁的衞生意識。

香港廁所協會副主席蘇金標提到，現時大多公廁為了除去臭味，均設有通風系統，但原來也會造成隱憂。他解釋，以往公廁設立的地理位置往往是以方便為先，一般在垃圾站、停車場巴士站附近，但在新冠疫情下，這些公廁的通風系統未設有過濾功能，即意味細菌會透過通風系統排出，對附近市民的健康構成威脅。他建議公廁需要加設空氣清新機作過濾之用。