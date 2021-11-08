大欖郊野公園首引入木糠廁所　混合排泄物堆肥　網民憂現衞生問題

秋風起，又到了郊遊的好時機。近日漁護署以大欖郊野公園作試點，引入木糠廁所，以混合木糠收集排泄物，把其轉化成堆肥，作為土壤改良劑。消息一出便引起網民討論，有人表示有意欲一試，為環境作出貢獻，亦有網民對廁所效用成疑，擔心會造成衞生問題。



漁護署透過香港郊野公園facebook專頁帖文指出，由於大部分郊野公園位於偏遠地方，缺水缺電，難以安裝一般市區提供的沖水廁所 。不過漁護署參考外地經驗，於大欖郊野公園引入「木糠廁所」做試驗。

漁護署於大欖郊野公園引入「木糠廁所」做試驗。（香港郊野公園 Hong Kong Country Parks Facebook圖片）

消息一出，便引起網民熱烈討論。不少網民留言表示有意前往一試，「搵日特登約埋一班朋友，輪住入去屙個屎體驗下」、「我要種大樹！」和「希望我的排泄物可以幫手養大棵樹」。亦有另一班網民對廁所的成效感到質疑，擔心會造成衞生問題。「啲人咁聽話，山徑就唔會咁多垃圾膠樽口罩啦！太理想，難實行」、「問題是廁紙有大小二便都會發出味道及衞生問題」、「最緊要唔好塞，見到上手嗰啲點用呀」。

「木糠廁所」分為兩層，下層會設有一個以太陽能推動的摩打，定時會進行攪拌，以混合木糠以及收集排泄物，作為土壤改良劑。（香港郊野公園 Hong Kong Country Parks Facebook圖片）

漁護署則回應網民指，會再研究已收集的意見。署方又提醒市民使用木糠廁所時，毋須沖水，亦要切記不要把垃圾扔進廁所內，以免阻礙微生物將排泄物變成堆肥，所有垃圾（如廁紙）都可放進廁所內的垃圾箱。

根據漁護署提供的資料，「木糠廁所」分為兩層，下層會設有一個以太陽能推動的摩打，定時會進行攪拌，以混合木糠以及收集排泄物。廁所亦有一個加熱器，令混合物保持在適當的溫度同濕度，較容易讓生物帶氧分解，有助除臭以及轉化成堆肥，作為土壤改良劑。