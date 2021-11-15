研究指逾半鄉郊清潔工曾中暑　關注團體促加設有水有電休息室

今年香港共錄得54天酷熱天氣，日數是歷來新高。極端天氣令一眾戶外工作者容易感到不適，對鄉郊清潔工的影響更甚，他們需要長時間在不同的極端天氣下工作，卻缺乏相應的休乘設施。有研究指，逾半鄉郊清潔工曾試過中暑，惟大多都沒有休息室，只能在垃圾站內進食或稍作休息。有鄉郊清潔工認為做法不合理，希望能人性化地改善問題。關注團體促請當局仿效巴士公司，在鄉郊垃圾站設立有水有電的休息室，保障工友的權益。



極端天氣下鄉郊清潔工處境報告由香港食物環境衞生署職工權益工會、政府前線僱員總會及社區關懷文化中心於7月至8月實地採訪了56個鄉郊垃圾收集站，並與47名清潔工進行定性訪談和焦點小組討論。鄉郊垃圾收集站主要分佈在七個地區，而工友則主要來自屯門元朗、大埔和離島。訪問內容圍繞工友的工作環境、惡劣天氣對他們的健康和工作的影響，以及現時由僱主提供的資源和措施等。

有研究指，逾半鄉郊清潔工曾試過中暑，惟大多都沒有休息室，只能在垃圾站內進餐或稍作休息。（曾鳳婷攝）

研究顯示，大多受訪鄉郊工友擔憂在惡劣天氣酷熱天氣情況下工作會影響個人健康及安全，惟他們只能在鄉郊垃圾站內進食、稍作休息及暫放工作工具。研究亦揭示，逾半（53.19%）鄉郊清潔工曾經中暑。有受訪工友指，在酷熱天氣下，因沒有地方進行更衣或清潔身體而患上皮膚病。面對暴雨及颱風時，部分鄉郊垃圾站更試過水浸，工友連避雨的地方也沒有。

鄉郊清潔工欠缺休息地方。（研究團隊提供圖片）

中暑亦要自行致電召喚救護車

政府前線僱員總會主席陳博賢是前線鄉郊清潔工的一分子，他表示，曾試過在工作期間出現中暑情況，「當時做緊嘢個人似滾起，突然又寒寒地無力，又出冷汗，覺得唔對路，就去休息下，但都係喺太陽下休息」。其後，陳博賢的情況未有好轉，需自行致電召喚救護車，幸後來並無大礙。他認為，現時炎熱天氣日子越來越多，相信工友出現中暑情況亦會更普通。

政府前線僱員總會主席陳博賢是前線鄉郊清潔工的一分子，他表示，曾試過在工作期間出現中暑情況。（曾鳳婷攝）

工友需在垃圾站吃飯

陳博賢續指，現時有清潔工「挪用」垃圾站的情況實屬無可奈何，他認為署方並不了解前線員工情況，「工友唔係牛，一直做，都要畀佢哋唞！食飯都要係垃圾站食」。他提到，不少鄉郊清潔工友需要自行取水到工作地方飲用，變相加重行裝。他希望政府能正視問題，以人性化去解決前線員工困境。陳博賢認為若持續在這些環境下工作，會引發其他危機，「10個有9個都會有後遺症，只係未發出嚟。」

娟姐曾任職清潔工二十多年，退休前在八鄉工作。她表示，在鄉郊的垃圾站並沒有水機和休息室，她只能在公廁更衣及清潔自己。（曾鳳婷攝）

前清潔工曾自備十多支樽裝水開工

娟姐曾任職清潔工二十多年，退休前在八鄉工作。她表示，在鄉郊的垃圾站並沒有水機和休息室，她只能在公廁更衣及清潔自己。加上，該區的傢俬垃圾和建築廢物量大，工友的工作量亦較大，在炎熱日子需要多補水，但她也只能自備多支水傍身，高峯時她試過帶着十多支樽裝水開工，行裝沉重，「但我冇辦法唔帶水，好怕缺水，但做咗廿幾年，𠵱家嗰度都係冇水」。

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑建議當局能仿效巴士公司，在鄉郊垃圾站設立休息室，提供一個合理的休息環境予工友。（曾鳳婷攝）

食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑表示，曾有工人向她反映指，認為得部門當他們是「垃圾」，不滿鄉郊垃圾站沒有設立休息室。李美笑認為，食環署現存垃圾站位置只為方便市民，未顧及工友的需要。隨着極端天氣漸多，工友面對的工作環境只會更惡劣，而沒有休息室對工友的健康危害深遠，部門應要制定政策改善現況。

她指出，食環署早於2004年便簽訂《職業安全約章》，雖然在市區部分的新垃圾站設施有所改善，例如設有廁所、更衣室、儲物櫃及飲水機等，但鄉村的掃街工職安環境卻從未改變。工會曾於本年8月發起起簽名運動，要求署方在鄉郊垃圾站加設「有水有電」的太陽能休息室，並增設空間予員工擺放個人物品，惟當時食環署曾回覆指，點名站已有相關設施。李美笑認為說法並不不合理，因為點名站並非工友實際工作環境，她建議當局能仿效巴士公司，在鄉郊垃圾站設立休息室，提供一個合理的休息環境。