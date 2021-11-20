全港最平$19蝦仁炒蛋飯　老闆營飯券助人：唔忍心長者爭食二手飯

當你每日正為選擇那個飯餐感到困惑時，有人只能毫無選擇在剩菜殘羹中用餐。有疫下失業的中年港人，近月夥拍朋友在深水埗租舖經營快餐店，見證長者每日來回枱邊搶食別人剩下的「二手飯」，又見過就讀中學的小兄弟，窮得只有20元用膳還要互相禮讓，令負責人決心設定最低19元飯餐，標榜少油少鹽無味精，同時兼營待用飯券，透過非政府組織贈予弱勢社群，「唔想睇到有人食二手飯，至少畀佢哋維持溫飽。」



無家者食二手飯遭驅趕

位於深水埗西九龍中心八樓「大廚」美食廣場，不同類型的攤檔洋溢着炒菜、炸物、熱湯、煲仔菜或鐵板油滋滋的香氣，無論日與夜均吸引大量食客到場，惟只要留心細看，不難發現總有一至兩個手上沒有餐票或飯餐的人士，徘徊廣場周遭，目光盯着別人的桌上，只要一待食客離去，便急不及待衝上前搶食剩菜殘羹。

「之前係有無家者或長者，每日定期喺度執二手飯食，不過可能引起環境衞生問題，近排商場職員執得好嚴，一見佢哋就唔畀放行入嚟。」快餐店「家味」的負責人梁先生稱。

疫下失業變創業 助人自助

40多歲的梁先生原本在本港一家企業工作，惟因疫情及社會運動裁減人手而失業，近月決定創業，夥拍兩名分別在外國回流以及在內地經商的朋友，上月租入美食廣場一個檔位經營港式快餐，原先想法是希望可以盡量壓低餐價惠及基層，經考量斥資五位數在內地購入一個新型自動炒菜機抵港，原理是只要輸入編碼，便可按照不同菜式放入特定鍋爐內旋轉受熱猛炒，高峰期可同時炒六個餸菜，變相節省時間及廚師人手，有助減低營運成本。

梁先生稱開店前夕，曾比較美食廣場及巿面飯餐的價格，「食個兩餸飯都30蚊，我哋諗如果只做一個餸，應該可以平少少。」於是設計一系列平民餐單，包括欖菜肉碎四季豆、迷你蝦仁炒蛋、菜心炒肉片，堂食包白飯及熱茶，只需19元便可飽肚，食店同時標榜不加味精，少油少鹽少糖。「用機器唔用鑊炒有個好處，用半茶匙油就可以，比較健康，有客人話喺度食唔會成碟都係油。」

負責人認經營困難：唔忍心有人冇飯食

政府早前公布《2019年香港貧窮情況報告》，深水埗人口貧窮率在全港十八區排名第六，但他經營快餐店一個月，眼見卻是另一回事。「𠵱度比較多公公婆婆，佢哋比較窮，好多時喺度執二手飯食，人哋一食完就衝埋去食人哋啲二手飯，我見到就話唔好食啦，我整一個飯畀你。」其後遇上好心客人主動為食二手飯的長者購買飯餐，他於是想出待用飯券，只要食客用19元買一個飯，食店便自動配對多一個，變相只需19元便可向貧困人士送贈兩個飯餐。目前有客人願意捐出數千元，由他們主動聯絡無家者或戒毒人士的團體，由他們將飯券分發予弱勢社群，派發日子有待確認。

雖然快餐店營運狀況尚未追回成本，「最差試過全日賣得五盒飯，連租金都唔夠交。」但他期望用時間慢慢捱過艱難期，尤其他記得上周遇到一對就讀初中的小兄弟，「打開荷包得一張20蚊，個哥哥仲話我唔餓，細佬你食啦。」他細問之下知悉兩兄弟想食30元黑椒豬排飯，但身無分文下互相禮讓，結果他自掏腰包制作兩個豬排飯，只收20元，「我自己都有兩個細路，睇到佢哋咁樣好唔忍心。」言畢他默默重返廚房內洗菜腌肉準備食材，中年失業下創業助人自助， 以19元出售一個蝦仁炒蛋飯餐，足見用心。