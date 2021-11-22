佛聯會申擴建柴灣墳場　最快2026年落成增9,724龕位

本港骨灰龕位一直供不應求，香港佛教聯合會因應位於柴灣歌連臣角的墳場龕位即將於一至兩年內售罄，早前申請在墳場毗連一塊大約4,036平方呎的土地進行擴建成一所兩層高的靈灰安置所，合共提供約9,724個新骨灰龕位，預料可於2026至2027年間落成使用。



若不擴建所有龕位將於一至兩年內售罄

根據東區區議會提交的文件顯示，柴灣歌連臣角佛教墳場的骨灰龕位2011年一度售罄，佛聯會其後再利用墳場天台及部分未使用的位置，額外增加約2,000個龕位，惟現時預計相關龕位將於未來一至兩年售罄，有必要因應巿民需要增加供應量，於是計劃向特區政府申請其轄下管理的香港佛教墳場毗連一塊面積約375平方米（折合約4,036平方呎）土地，擴建成骨灰安置所。

按照佛聯會的規劃，新置骨灰安置所有兩層高，總樓高6.3米，以簡約及環保為原則，日常以自然通風及採用自然光為設計標準，並且不設化寶設施，亦禁止燃燒香燭冥鏹，預計若項目土地計劃能於2022至2023年財政年度內完成，相關設施可於2026至2027年落成使用，提供457個四人家族龕位以及9,267個2人標準龕位，以解龕位供應量不足之急。

料工程不會對附近民居造成影響

佛聯會又稱經諮詢運輸署、漁護署、渠務署及環保署等相關政府部門，並無異議，加上工程將於遠離民居的地方進行，料工程期間不會對附近居民造成交通及噪音上的影響，現諮詢區議會，冀取得區議會及公眾同意，明日（23日）將於東區區議會規劃工程及房屋事務委員會中討論。

香港佛教墳場屬香港佛教聯合會屬下私營墳場，位於香港柴灣歌連臣角，於1963年落成啟用，該墳場除提供一般墓地及棺葬服務外，還設有未滿24周夭折胎兒龕位及撒灰紀念花園，名人如愛國商人霍英東、恒生銀行創辦人何善衡、周生生集團創辦人周君任、已故潮州商人廖寶珊等曾在該處下葬。