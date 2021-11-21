濟公文化節開幕　 上環濟公廟展覽設導賞團　 Q版貼圖即場可下載

今日（21日）國際濟公文化節在濟公廟揭開序幕，現場設有展覽，將濟公文化、濟公傳說及濟公信俗在香港過去三代的演化展示出來。國際濟公文化協會今年推出多項新猶，包括在歷史悠久的濟公廟安排公眾導賞，以及設計出一百款小濟公貼圖，希望透過多元化的活動，吸引喜愛歷史文化的學生，以及對濟公信俗感興趣的人士參加。



今日（21日）國際濟公文化節在濟公廟揭開序幕，現場設有展覽，將濟公文化、濟公傳說及濟公信俗在香港過去三代的演化展示出來。（東井圓佛會提供圖片）

2009年起，國際濟公文化協會及東井圓佛會每年都在濟公誕期間籌辦濟公文化節，為配合政府防疫安排，去年及今年部分活動改以網上進行，但今年亦有部份公眾可參與的活動移師到上環太平山街濟公廟舉行。

廟內現時掛着的牌匾「威伏炎瘟」鑄造於光緒年代，見證濟公當時驅疫的功績。（東井圓佛會提供圖片）

香火鼎盛的濟公廟，原為廣福義祠，並非一所廟宇。80年代，濟公神像被搬到該處，帶旺善信人流香火，才同時被稱為濟公廟。廟內現時掛着的牌匾「威伏炎瘟」鑄造於光緒年代，見證濟公當時驅疫的功績。

而現時放在廟內的濟公神像，原本安放在灣仔迪龍里一間私廟內，後來因收地重建而需要進行清拆，濟公像最終落座於廣福義祠。據廟祝稱，以往在灣仔參拜濟公的信眾，包括一些上契濟公作契男或契女的，現時依然有到太平山街的濟公廟參拜。

專研中國歷史民俗的珠海學院香港歷史文化研究中心副主任游子安教授表示，濟公其中一個信俗就是契神，父母為子女可以平安健康地成長，會安排子女給濟公作契子女。（東井圓佛會提供圖片）

將子女上契濟公 祈求身體健康

專研中國歷史民俗的珠海學院香港歷史文化研究中心副主任游子安教授表示，濟公其中一個信俗就是契神，父母為子女可以平安健康地成長，會安排子女給濟公作契子女，廟宇會要求父母帶子女到廟宇祈求，並以擲筊決定濟公是否同意收這名契子女。時至今日，仍有不少信眾會到太平山街的濟公廟參拜，亦會帶同子女前來上契予濟公，契子女亦會到濟公廟還神感謝對方。

國際濟公文化協會發言人表示，很高興今年能將公眾參與的活動移師至濟公廟舉行，讓公眾可更深入認識濟公文化的淵源。協會特意將Q版濟公設計成多款貼圖，包括日常用語、節慶祝福、表情符號等，前來參觀人士可即場下載使用。此外，協會選擇了部份貼圖設計，印成填色繪本，免費送贈。而負責管理濟公廟的東華三院，於11月至12月期間舉辦多次濟公文化展覽導賞，歡迎個人、學校、團體參與。

濟公文化展覽暨導賞詳情：

日期：11月27、28日；12月4、5、11、12、18、19日

時間：下午2時至下午4時

地點：上環濟公廟（香港太平山街40號）

